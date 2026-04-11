​شیراز در مسیر گسترش کمربند سبز شهری با کاشت ۷۰۰ هزار نهال

به گزارش ایلنا، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به سه بُعد اصلی کاشت درختان اظهار کرد: ترویج فرهنگ درختکاری، عمل به سنت ایرانی-اسلامی و انجام مأموریت خدمات شهری، سه رکن اصلی این حرکت بزرگ به شمار می‌روند.

سید ابراهیم حسینی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان افزود: هدف ما تنها کاشت درخت نیست، بلکه ایجاد مطالبه عمومی برای حفظ محیط‌زیست و تبدیل آن به یک ارزش اجتماعی است؛ از این‌رو مردم شیراز باید حافظان اصلی فضای سبز شهر باشند.

وی با اشاره به ریشه‌های عمیق سنت درختکاری در فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی تأکید کرد: فضای سبز تنها یک زیرساخت شهری نیست، بلکه زنجیره‌ای از زندگی، امید و مسئولیت اجتماعی را شکل می‌دهد.

درختان امید، نماد سرسبزی و پیشرفت ایران

شهردار شیراز در این مراسم با بیان این مطلب که درخت امید نشانه رشد و سرسبزی کشور است، به نقش مردم و رزمندگان اسلام در پیروزی‌های کشور اشاره کرد و از اتحاد و همبستگی مردم در زمان جنگ یاد کرد.

محمدحسن اسدی افزود: اگر امروز شهری آباد داریم، نتیجه تفکر و فداکاری شهدای ماست.

شهردار شیراز در ادامه بر همدلی و وحدت مردم در دفاع از کشور تأکید کرد و خطاب به مردم گفت: ما برای رزمندگان دعا می‌کردیم و آن‌ها از ما خواسته بودند که خیابان‌ها را رها نکنیم؛ این اتحاد به پیروزی ملت کمک کرد.

اسدی ضمن اشاره به برنامه‌های توسعه فضای سبز در شیراز گفت: هدف‌گذاری ما کاشت ۷۰۰ هزار نهال است که تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار اصله از آن در شهر شیراز کاشته شده است و امروز شاهد کاشت بخش دیگری از این نهال‌ها در این باغ تاریخی هستیم.

وی همچنین از برنامه‌های آینده از جمله کاشت درختان مثمر در پارک‌های جدید خبر داد.

مقام ارشد مدیریت شهری شیراز به فعالیت‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر در جهت بهبود زندگی مردم اشاره کرد و گفت: افتتاح ایستگاه مترو در خیابان نادر، با ارزش یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، نشان‌دهنده توجه ما به زیرساخت‌های شهری در کنار توسعه فضای سبز است.

وی در پایان از حضور فعال مردم و رسانه‌ها در این برنامه تشکر و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همگان بتوان پروژه‌های بیشتری را به انجام رساند.

گام بزرگ شیراز برای جهش در توسعه فضای سبز

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اهمیت توسعه فضای سبز شهری گفت: نهال و درخت نمادهای زنده حیات، سرزندگی و نشاط اجتماعی هستند و گسترش فضای سبز می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

مسعود زارعی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در این حوزه افزود: برای توسعه فضای سبز شیراز برنامه‌ای مدون تدوین شده و بر اساس آن کاشت سالانه ۷۰۰ هزار نهال در دستور کار قرار دارد؛ اقدامی که می‌تواند تحول قابل توجهی در سیمای شهری و بهبود کیفیت هوای شیراز ایجاد کند.

زارعی همچنین با اشاره به اهمیت انتخاب محل اجرای این آیین اظهار داشت: باغ تاریخی طاووسیه در مجاورت آرامگاه سعدی از مکان‌هایی است که پیوند میراث فرهنگی و طبیعی شیراز را به‌خوبی نشان می‌دهد و توسعه فضای سبز باید همزمان با حفظ هویت تاریخی شهر دنبال شود.

کاشت نهال نماد بالندگی مردم شیراز

در ادامه این مراسم،رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل‌بیت(ع) شورای اسلامی شهر شیراز و ناظر منطقه ۳ شهرداری، با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز و فرهنگ درختکاری گفت: امروز با کاشت نهال در اربعین فراق، گرد هم آمده‌ایم تا نشانی از بالندگی، بزرگی و بزرگواری مردم شیراز را در صحنه‌های مختلف به نمایش بگذاریم.

محمدرضا هاجری، باغ طاووسیه را یکی از نقاط خاطره‌انگیز و محبوب مردم شیراز دانست و با اشاره به پیشینه آبیاری این باغ از طریق قنات سعدی افزود: متأسفانه خشکسالی‌های مداوم موجب شده این قنات که زمانی باغ‌های طاووسیه، دلگشا و محله سعدی را آبیاری می‌کرد، دچار کم‌آبی شدید شود. در این زمینه شهرداری و معاونت خدمات شهری و فضای سبز برای لایروبی و احیای قنات تلاش کرده‌اند و امیدواریم میراث فرهنگی نیز به تعهدات خود در این پروژه عمل کند.

هاجری با تقدیر از همکاری شهردار شیراز، شهردار منطقه ۳، معاونت خدمات شهری، مجموعه فضای سبز و بخش‌های مالی شهرداری اظهار کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی این مجموعه، شرایطی فراهم شده که باغ طاووسیه و بوستان کوهستانی مجاور آن به فضاهای قابل استفاده و دل‌پذیر برای شهروندان تبدیل شوند.

وی همچنین به برخی اقدامات عمرانی و فضای سبز در محدوده سعدی اشاره کرد و گفت: با دستور شهردار شیراز بخشی از سنگ‌فرش مسیر دلگشا تا سعدی اجرا شده و بخش دوم آن نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد. توجه به توسعه فضای سبز در کنار احیای باغ‌ها و مسیرهای گردشگری می‌تواند چهره شهر را بیش از پیش زنده و پویا کند.

این عضو شورای شهر در پایان ضمن قدردانی از حضور شهروندان ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها زمینه‌ساز گسترش فضای سبز و ارتقای کیفیت محیط شهری در شیراز باشد.

بنابراین گزارش، مراسم با کاشت نمادین نهال توسط شهردار شیراز، اعضای شورای اسلامی شهر و شهروندان به پایان رسید و بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری در شیراز به شمار می‌رود.

این مراسم نه‌تنها یادآور فداکاری‌های شهیدان بود، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی مردم برای پیشرفت و آبادانی کشور نیز است. امید است با همکاری مردم و مسئولان، ایران همواره سبز و آباد بماند.

