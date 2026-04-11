نزدیک به ۳۰۰ هزار بازدید از اماکن تاریخی فارس در نوروز / ۱۰۵ هزار مسافر نوروزی در فارس اسکان یافتند

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی با بیان این که حافظیه، سعدیه، ارگ کریمخانی، تخت جمشید و پاسارگاد از جمله مراکزی هستند که بیشترین بازدید نوروزی و فروش بلیط در آن ها صورت گرفته است، اظهار کرد: بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی به دلیل وقوع جنگ به میزان ۹۶ درصد کاهش یافته و به همین نسبت درآمدهای حاصل از بلیط فروشی نیز کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که میزان کل تردد خودروها در استان فارس دو میلیون و ۹۷ هزار و ۶۵۵ دستگاه در نوروز ۱۴۰۵ ثبت شده است، ادامه داد: این میزان نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان این که دستگاه های مختلف مسئول در حوزه ستاد خدمات سفر علیرغم خطرات موجود وظایف خود را به شایستگی انجام داده اند، افزود: مجموعه جمعیت هلال احمر علاوه بر خدمات درمانی و دارویی، ۱۵۶ عملیات امدادی، اورژانس ۱۱ هزار و ۳۱۶ ماموریت جاده ای و غیر جاده‌ای و دانشگاه علوم پزشکی خدمات رسانی به دو هزار و ۱۱۹ نفر به صورت بستری و ۷۸۸ نفر به صورت سرپایی در ایام نوروز ۱۴۰۵ را انجام داده اند.

پارسایی با اعلام این که در نوروز ۱۴۰۵، هفت هزار و ۱۸۲ بازدید از واحدهای صنفی توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، افزود: همچنین به منظور رعایت حقوق مردم و حفظ کیفیت خدمات در ایام نوروز، یک هزار و ۴۵۶ بازدید از مراکز تاسیسات خدمات گردشگری در ایام نوروز ۱۴۰۵ صورت گرفته است؛ بر این اساس ۶۷ مورد تشویق، ۱۸ مورد تذکر و اخطار کتبی و دو مورد تعطیلی یا تعلیق واحد خدماتی انجام شده است.

وی ادامه داد: مجموع اقامت ثبت شده در نوروز ۱۴۰۵ در اقامتگاه های رسمی و غیررسمی استان فارس، ۱۰۵ هزار و ۴۷۴ نفر بوده است که در هتل ها، اقامتگاه های سىتی، بوم گردی ها، مهمان پذیرها، مدارس، کمپ های شهرداری، حسینیه ها، زائرسراها و ... اسکان یافته اند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان این که اماکن تاریخی و فرهنگی و گردشگری این استان در ایام نوروز ۱۴۰۵ باز بوده و با دستورات استاندار، پذیرای مسافران نوروزی بوده اند، افزود: با وجود برقراری شرایط ویژه جنگی، تلاش کردیم با فعالیت اماکن تاریخی و فرهنگی، نقش موثری در تقویت روحیه مردم و افزایش تاب آوری اجتماعی ایفا کنیم.

پارسایی با اشاره به فضاسازی گذر حافظیه متناسب با اعیاد و همچنین شرایط جنگ تحمیلی بر کشور، اظهار کرد: بیش از ۷۰ غرفه در قالب پنج بازارچه به منظور ارائه خدمات به مسافران نوروزی و عرضه محصولات صنایع دستی در شهرستان های مختلف استان فارس برپا شد.

وی به سپر آبی برای محافظت از آثار تاریخی و میراثی استان فارس در شرایط تهاجم نظامی دشمنان اشاره کرد.

وی به حضور مستمر و محسوس پلیس راهور استان فارس در جاده های استان به منظور ایجاد آرامش برای خانواده ها و افزایش امنیت سفر اشاره کرد و گفت: کارکنان راهداری استان فارس نیز در نوروز ۱۴۰۵ با حضور موثر خود ایمنی جاده ها در شرایط بارندگی و وقوع سیل در بعضی شهرستان های استان را مدیریت کردند.

