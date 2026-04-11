افزایش ۲۰ درصدی اهدای خون در استان اردبیل/۵۵ درصد اهدا کنندگان دایمی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاهین صمدی۲۲ فروردین در حاشیه پویش اهدای خون اصحاب رسانه و مطبوعات استان اردبیل، با اشاره به نقش حیاتی اهدای خون در تأمین نیازهای درمانی بیماران، بیان کرد: خون هیچ جایگزینی ندارد و برای بیمارانی که تحت جراحی قرار می‌گیرند، بیماران تالاسمی، سرطانی، نوزادان نارس و مادران باردار و ... فرآورده‌های خونی امری حیاتی برای ادامه حیات است.

وی با تشکر از استقبال پرشور مردم و اهداکنندگان در شرایط مختلف، افزود: خوشبختانه در سال گذشته با وجود تمامی چالش‌ها، توانستیم نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی را به طور کامل تأمین کنیم. در سال گذشته حدود ۶ درصد و در بیست روز ابتدایی امسال، شاهد افزایش بیش از ۲۰ درصدی در اهدای خون بودیم که این امر کمک شایانی به ذخایر خون استان کرده است.

صمدی همچنین از اصحاب فرهنگ و رسانه که با حضور در پایگاه‌های انتقال خون در سراسر استان، روحیه ایثارگری را به نمایش گذاشتند، قدردانی کرد و گفت: پایگاه‌های انتقال خون در شهرهای مشگین‌شهر، پارس‌آباد، خلخال و اردبیل به طور فعال پذیرای اهداکنندگان هستند.

معاون فنی انتقال خون استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۴۰ هزار واحد خون‌گیری در استان انجام می‌شود و بیش از ۱۰۰ هزار واحد فرآورده خونی تولید می‌شود. همچنین، ۵۵ درصد از اهداکنندگان، اهداکنندگان مستمر هستند که نشان‌دهنده فرهنگ بالای ایثار در استان است.

انتهای پیام/