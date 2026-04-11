افزایش ۲۰ درصدی اهدای خون در استان اردبیل/۵۵ درصد اهدا کنندگان دایمی هستند
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان اردبیل از افزایش بیش از ۲۰ درصدی اهدای خون در ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: خون هیچ جایگزینی ندارد و اهدای مستمر آن، ضامن حیات بیماران نیازمند در مراکز درمانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاهین صمدی۲۲ فروردین در حاشیه پویش اهدای خون اصحاب رسانه و مطبوعات استان اردبیل، با اشاره به نقش حیاتی اهدای خون در تأمین نیازهای درمانی بیماران، بیان کرد: خون هیچ جایگزینی ندارد و برای بیمارانی که تحت جراحی قرار میگیرند، بیماران تالاسمی، سرطانی، نوزادان نارس و مادران باردار و ... فرآوردههای خونی امری حیاتی برای ادامه حیات است.
وی با تشکر از استقبال پرشور مردم و اهداکنندگان در شرایط مختلف، افزود: خوشبختانه در سال گذشته با وجود تمامی چالشها، توانستیم نیاز مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی را به طور کامل تأمین کنیم. در سال گذشته حدود ۶ درصد و در بیست روز ابتدایی امسال، شاهد افزایش بیش از ۲۰ درصدی در اهدای خون بودیم که این امر کمک شایانی به ذخایر خون استان کرده است.
صمدی همچنین از اصحاب فرهنگ و رسانه که با حضور در پایگاههای انتقال خون در سراسر استان، روحیه ایثارگری را به نمایش گذاشتند، قدردانی کرد و گفت: پایگاههای انتقال خون در شهرهای مشگینشهر، پارسآباد، خلخال و اردبیل به طور فعال پذیرای اهداکنندگان هستند.
معاون فنی انتقال خون استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۴۰ هزار واحد خونگیری در استان انجام میشود و بیش از ۱۰۰ هزار واحد فرآورده خونی تولید میشود. همچنین، ۵۵ درصد از اهداکنندگان، اهداکنندگان مستمر هستند که نشاندهنده فرهنگ بالای ایثار در استان است.