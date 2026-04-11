رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:
خدماترسانی به۳هزار مجروح جنگی در کرمانشاه/۳۰۰ عمل جراحی در بیمارستانهای استان انجام شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گزارشی از عملکرد مجموعه سلامت در جنگ رمضان از انجام ۴۶۵مأموریت امدادی توسط اورژانس پیشبیمارستانی در این مدت خبر داد و همچنین گفت که به بیش از ۲ هزار و ۸۹ نفر از مصدومان جنگی در مراکز درمانی استان خدمات ارائه شد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ،علی سروش در جمع خبرنگاران افزود: بیش از ۳۰۰ عمل جراحی در بیمارستانهای تابعه استان صورت گرفت و تلاش مستمر در راستای تأمین پایدار دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در مراکز درمانی انجام شد.
او به تداوم خدمات به بیماران خاص از جمله انجام ۱۱ هزار مورد دیالیز، برگزاری هزار و ۶۲۱ جلسه شیمی درمانی، ویزیت ۲۸۵ بیمار اماس و ۶۵ بیمار سی اف و تزریق خون برای ۲۸۴ بیمار تالاسمی اشاره کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اضافه کرد: در طول جنگ رمضان شاهد تولد هزار و ۷۹۸ نوزاد حاصل هزار و ۷۵۷ زایمان در استان کرمانشاه بودیم و در این بازه زمانی ۳۴ هزار و ۸۶۶ دوز واکسن جهت نوزادان تزریق شد و از ۶ هزار و ۴۳۰ مادر باردار نیز مراقبت های لازم بعمل آمد.
سروش تصریح کرد: بازدید از ۲۱ هزار و ۳۵۲ اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، بین راهی و سامانههای آبرسانی از مهمترین اقدامات حوزه سلامت محیط در این ایام بود.
وی با اشاره به مدیریت بحران و استمرار خدمات درمانی به مراجعین در تمام مراکز بهداشتی و درمانی گفت: باوجود آسیب به بیش از ۴۴ مرکز ارائهدهنده خدمات توسط دشمن آمریکایی - صهیونی در استان کرمانشاه، خدمات بدون وقفه و به بهترین شکل ممکن ادامه دارد به نحوی که پس از تخریب بیمارستان صحرایی در جریان حملات دشمن بلافاصله بیمارستان جدید این شهرستان راه اندازی شد و ارائه خدمات به مردم این شهر محروم و مرزی استمرار دارد.