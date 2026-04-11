به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ،علی سروش در جمع خبرنگاران افزود: بیش از ۳۰۰ عمل جراحی در بیمارستان‌های تابعه استان صورت گرفت و تلاش مستمر در راستای تأمین پایدار دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در مراکز درمانی انجام شد.

او به تداوم خدمات به بیماران خاص از جمله انجام ۱۱ هزار مورد دیالیز، برگزاری هزار و ۶۲۱ جلسه شیمی‌ درمانی، ویزیت ۲۸۵ بیمار ام‌اس و ۶۵ بیمار سی اف و تزریق خون برای ۲۸۴ بیمار تالاسمی اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اضافه کرد: در طول جنگ رمضان شاهد تولد هزار و ۷۹۸ نوزاد حاصل هزار و ۷۵۷ زایمان در استان کرمانشاه بودیم و در این بازه زمانی ۳۴ هزار و ۸۶۶ دوز واکسن جهت نوزادان تزریق شد و از ۶ هزار و ۴۳۰ مادر باردار نیز مراقبت های لازم بعمل آمد.

سروش تصریح کرد: بازدید از ۲۱ هزار و ۳۵۲ اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، بین راهی و سامانه‌های آبرسانی از مهمترین اقدامات حوزه سلامت محیط در این ایام بود.

وی با اشاره به مدیریت بحران و استمرار خدمات درمانی به مراجعین در تمام مراکز بهداشتی و درمانی گفت: باوجود آسیب به بیش از ۴۴ مرکز ارائه‌دهنده خدمات توسط دشمن آمریکایی - صهیونی در استان کرمانشاه، خدمات بدون وقفه و به بهترین شکل ممکن ادامه دارد به نحوی که پس از تخریب بیمارستان صحرایی در جریان حملات دشمن بلافاصله بیمارستان جدید این شهرستان راه اندازی شد و ارائه خدمات به مردم این شهر محروم و مرزی استمرار دارد.

