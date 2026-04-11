صدور دو هشدار فراگیری بارندگی در خوزستان

این اداره کل همچنین در اطلاعیه هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: تقویت سامانه بارشی از اوایل تا اواخر وقت فردا یکشنبه، سبب رگبار و رعد و برق، وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظه ای در مناطق جنوبی و شمالی و مرکزی و ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از مناطق استان خواهد شد و در دیگر مناطق استان نیز بارش‌های نقطه ای دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی از اواخر امروز تا اواخر روز دوشنبه، استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می گیرد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به ماهیت فصل بهار احتمال شدت گرفتن بارش های نقطه ای وجود دارد؛ شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و گاهی همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۱.۸ و ایذه با ۷.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۳۰.۷ و حداقل ۱۵.۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.