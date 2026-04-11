دستگیری ۳نفر از افراد مرتبط با شبکه اینترنشنال در پارس آباد

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز محمودی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام خبر مبنی بر فعالیت چند نفر از مزدوران و ارتباط آنان با شبکه‌های معاند، دستگیری این افراد در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان پارس آباد با تلاش گسترده، ۳ نفر از افرادی که با شبکه معاند اینترنشنال در ارتباط بودند را شناسایی و با هماهنگی قضایی در چند عملیات هماهنگ و منسجم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد گفت: این افراد با فعالیت در فضای مجازی، اقدام به تبلیغ علیه نظام و ایجاد تشویش در اذهان عمومی و ارسال تصاویر و فیلم به این شبکه معاند خارجی می‌کردند.

سرهنگ محمودی تصریح کرد: ۳ نفر مزدور دستگیر شده، تحویل مرجع قضایی شدند.

