عرضه اقلام کالابرگ در ۱۱۰۰۰ فروشگاه آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، علی دهقانی، بااشاره به اینکه اعتبار کالابرگها براساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار طبقه بندی و به مرور شارژ می‌شود، افزود: خانوارهای که در پایان کد ملی سرپرست اعداد ۳، ۴، ۵، و ۶ است از امروز می‌توانند با اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ خود به ازای هر عضو خانوار خرید کنند.

وی اظهارکرد: گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: بازرسان در سطح استان به صورت شبانه روزی از فروشگاه ها مجری طرح کالابرگ الکترونیکی بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار می گیرند.

وی در ادامه گفت: در این بازدیدها نحوه ارائه خدمات به شهروندان، میزان موجودی اقلام اساسی، فرآیند ثبت و تأیید تراکنش‌ها و رعایت ضوابط طرح کالابرگ توسط همکاران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

دهقانی از هم استانی ها خواست صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

