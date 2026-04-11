امدادگران و داوطلبان مایه امید جامعه در شرایط بحرانی هستند

به گزارش ایلنا، حسین درویشی، با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور اظهار کرد: در روزهایی که میهن عزیزمان با پیامدهای جنگ روبه‌روست، حضور مسئولانه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خدمت‌گزاران هلال‌احمر جلوه‌ای روشن از تعهد، ایثار و روح والای خدمت به مردم است.

وی افزود: امدادگران، داوطلبان، جوانان، کارکنان، مربیان، تیم‌های رسانه‌ای باور و خیران گرانقدر هر یک با نقش‌آفرینی مؤثر خود در کنار مردم ایستاده‌اند و در سخت‌ترین شرایط برای کاهش آلام آسیب‌دیدگان و یاری‌رسانی به هم‌وطنان تلاش می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس با بیان اینکه خدمت‌رسانی در چنین شرایطی تنها یک وظیفه سازمانی نیست، گفت: حضور به‌موقع در صحنه‌های بحران، فعالیت‌های شبانه‌روزی و ایستادگی در کنار مردم، نشانه‌ای از بشردوستی، شجاعت و روحیه والای مسئولیت‌پذیری است که مایه امید برای آسیب‌دیدگان و افتخار برای جامعه به شمار می‌آید.

درویشی ادامه داد: نقش فداکارانه امدادگران در عملیات‌های امدادرسانی، همراهی صمیمانه داوطلبان، انرژی و پویایی جوانان، خدمات مسئولانه کارکنان، آموزش‌های اثرگذار مربیان و حمایت‌های انسان‌دوستانه خیران، مجموعه‌ای از همدلی و همبستگی را شکل داده است که ثمره آن کاهش رنج‌ها و تقویت روحیه امید در جامعه است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه خانواده بزرگ هلال‌احمر استان فارس، برای تمامی خدمت‌گزاران این جمعیت سلامتی، امنیت و توفیق روزافزون و برای خانواده‌های آنان آرامش و سربلندی آرزو کرد.

