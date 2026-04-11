به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه استانداری آمده است: با توجه به انهدام مهمات عمل‌نکرده در مناطق نظامی اطراف تبریز، امروز شنبه ۲۲ فروردین، صدای انفجار در تبریز و اطراف شهر شنیده خواهد شد و مردم عزیز نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

