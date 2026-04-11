احتمال شنیدهشدن صدای انفجار مربوط به انهدام مهمات عملنکرده در تبریز
مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای از احتمال شنیده شدن صدای انفجار طی امروز، شنبه، ۲۲ فروردین، مربوط به انهدام مهمات عمل نکرده در تبریز و اطراف این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه استانداری آمده است: با توجه به انهدام مهمات عملنکرده در مناطق نظامی اطراف تبریز، امروز شنبه ۲۲ فروردین، صدای انفجار در تبریز و اطراف شهر شنیده خواهد شد و مردم عزیز نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.