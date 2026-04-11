رئیس پلیس راه استان قزوین خبر داد؛
جانباختن جوان 21 ساله در اثر عدم استفاده از کمربند ایمنی
رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان وقوع یک حادثه رانندگی منجر به فوت در آزادراه قزوین-رشت، بر اهمیت حیاتی رعایت نکات ایمنی، بهویژه استفاده از کمربند ایمنی تأکید کرد.
سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: در ساعت 22:30 شب گذشته، در کیلومتر 65 آزادراه قزوین-رشت (باند شمالی) و در محدوده استخر پرورش ماهی، یک دستگاه خودروی پراید با پلاک گیلان دچار خروج از جاده شد. این خودرو پس از برخورد با گارد محافظ، متأسفانه دچار آسیبهای شدید گردید.
وی با ابراز تأسف افزود: در پی این حادثه، راننده 21 ساله خودرو در محل وقوع حادثه جان خود را از دست داد. بررسیهای اولیه نشان میدهد که علت اصلی این تصادف، نقض ماده 180 قانون راهایی (عدم توجه کافی به جلو توسط راننده) بوده است.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به یک نکته بسیار حائز اهمیت گفت: متأسفانه در این حادثه تلخ، مشاهده شد که راننده خودرو از کمربند ایمنی استفاده نکرده است؛ موضوعی که مستقیماً منجر به جانباختن وی در اثر برخورد با گارد شد. علیرغم تمامی توصیههای مکرر، همچنان شاهد هستیم که عدم استفاده از این وسیله ایمنی، پیامدهای جبرانناپذیری به همراه دارد.
تقیخانی در پایان با تأکید بر ارتقای فرهنگ ترافیک، از تمامی رانندگان خواست: خواهشمند است تمام سرنشینان خودرو، اعم از جلو و عقب، بدون استثنا از کمربند ایمنی استفاده کنند. این اقدام که در ظاهر بسیار ساده به نظر میرسد، در بسیاری از حوادث، تنها ضامن سلامت و نجات جان شماست.