مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان:
پیش بینی تولید 700 هزار تن گندم در همدان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به وضعیت مزارع گندم در سال زراعی جاری گفت: با وجود شرایط مناسب بارندگی در زمستان و بهار و نبود خسارت سرمازدگی، به دلیل کمبود بارش در پاییز سال گذشته پیشبینی میشود عملکرد مزارع دیم کاهش یابد، با این حال تولید گندم استان حدود ۷۰۰ هزار تن برآورد میشود.
به گزارش ایلنا از همدان، علی بایگانه روز شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح وضعیت کشت گندم در استان اظهار کرد: در سال زراعی جاری حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت آبی و حدود ۳۶۰ هزار هکتار به کشت دیم گندم اختصاص یافته است.
وی با اشاره به وضعیت رشدی مزارع گندم آبی افزود: مزارع آبی در حال حاضر در مرحله پنجهزنی کامل و آغاز ساقه رفتن قرار گرفته و از نظر شرایط رشد وضعیت مطلوبی دارند ولی مزارع دیم بسته به شرایط مناطق مختلف استان در مراحل سه تا چهار برگی تا پنجهزنی قرار دارند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه امسال خسارت ناشی از سرمازدگی در مزارع گندم استان گزارش نشده است، گفت: با این حال به دلیل کمبود بارندگی در فصل پاییز، رشد مزارع دیم نسبت به شرایط معمول با تأخیر مواجه شده و پیشبینی میشود این موضوع بر میزان عملکرد این مزارع تأثیر بگذارد.
بایگانه ادامه داد: هرچند بارندگیهای مناسبی در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار در استان رخ داده و شرایط رطوبتی خاک تا حدودی بهبود یافته است، اما نبود بارندگی در زمان کاشت پاییزه موجب شده است بخشی از مزارع دیم از نظر رشد عقبتر از حد معمول باشند.
وی با اشاره به پیشبینی میزان تولید گندم در استان همدان گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، انتظار میرود در سال جاری حدود ۷۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود و این در حالی است که سال گذشته به دلیل خسارتهای قابل توجه، مجموع تولید گندم استان به حدود ۵۷۰ هزار تن رسید.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی همدان درباره وضعیت تأمین نهادههای کشاورزی نیز گفت: کودهای پایه و سرک مورد نیاز مزارع تا حد زیادی تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و تاکنون حدود ۴۰ هزار تن کود ازته بین کشاورزان استان توزیع شده است.
بایگانه افزود: البته بخشی از سهمیه کود سرک هنوز تخصیص نیافته، اما در مجموع حدود ۵۰ درصد از کود مورد نیاز کشتهای پاییزه شامل کود پایه و سرک در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
وی همچنین درباره قیمت گندم اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم گندم در محدوده ۴۹۵ هزار ریال قرار دارد و کشاورزان امیدوارند با بهبود شرایط تولید، برداشت مطلوبی در سال جاری داشته باشند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی همدان تأکید کرد: در صورت تداوم شرایط مناسب آبوهوایی در ماههای آینده، میتوان انتظار داشت وضعیت مزارع گندم استان بهبود یافته و بخش مهمی از نیاز تولیدی استان تأمین شود.
وسعت اراضی کشاورزی استان همدان یک میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار است که ۷۲۲ هزار و ۸۴۵ هکتار آن زیر کشت سالانه و دائمی است و ۲۶۲ هزار و ۴۶۵ هکتار آن در آیش قرار دارد.