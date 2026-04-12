صادرات کالاهاى اساسى همچنان ممنوع است/ترخیص سریع کالاهای اساسی در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در چنین وضعى، سیاست گذارى در حوزه تجارت خارجى با هدف تأمین نیازهاى داخلى، جلوگیرى از کمبود کالاهاى اساسى و حفظ ثبات بازار در اولویت قرار مى گیرد.

از همین رو، در کنار محدودیت یا ممنوعیت صادرات برخى اقلام ضرورى براى تنظیم بازار داخلى، روند واردات کالاهاى مورد نیاز کشور با سرعت و تسهیلات بیشترى دنبال مى شود.

مدیرکل گمرکات استان فارس با تشریح روند فعالیت گمرکات در این شرایط تأکید کرد: با وجود اعمال محدودیت بر صادرات برخى کالاهاى مورد نیاز کشور براى تنظیم بازار داخلى، فرآیند صادرات سایر اقلام و همچنین واردات کالاهاى اساسى بدون وقفه و به صورت شبانه روزى در حال انجام است و گمرکات داخلى و مرزى با تمام ظرفیت براى تسهیل تجارت و جلوگیرى از کمبود کالا در بازار فعال هستند.

افشین صادقى در گفت وگو با ایلنا با اشاره به تداوم فعالیت شبانه روزى گمرکات در شرایط جنگى گفت: صادرات کالاهایى که براى تنظیم بازار داخلى مورد نیاز کشور هستند ممنوع شده، اما سایر اقلام بدون محدودیت و به صورت ۲۴ ساعته از مبادى گمرکى صادر مى شوند.

صادقى با اشاره به شرایط خاص کشور در زمان جنگ اظهار کرد: به طور طبیعى شرایط جنگى موجب شده صادرات برخى کالاها که در داخل کشور مورد نیاز هستند، براى تنظیم بازار داخلى ممنوع شود.

وى افزود: در عین حال، صادرات سایر کالاهایى که منعى براى خروج ندارند، به صورت شبانه روزى از مبادى گمرکى انجام مى شود و گمرکات داخلى و مرزى به صورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات هستند.

به گفته صادقى، حتى در روزهاى پایانى سال مانند ۲۹ اسفند و همچنین در نخستین روز سال جدید نیز فعالیت گمرکات بدون وقفه و به صورت تمام وقت ادامه داشته و کالاها در کوتاه ترین زمان ممکن از مبادى گمرکى صادر شده اند.

حجم ورود کالاهاى اساسى به کشور در مدت جنگ بى سابقه بود

مدیرکل گمرکات فارس تأکید کرد: از نظر صدور مجوزهاى لازم براى صادرات کالاها مشکلى وجود ندارد و فرآیندها در حال انجام است، اما در مواردى که صاحبان کالا خود اقدام به صادرات نمى کنند، موضوع متفاوت خواهد بود و این مسئله ارتباطى با عملکرد گمرک ندارد.

صادقى در بخش دیگرى از سخنان خود به وضعیت واردات کالا نیز اشاره و اظهار کرد: در حوزه واردات نیز روند فعالیت ها ادامه دارد. در انبارهاى شهید رجایى بندرعباس ظرفیت نگهدارى کالا براى حدود دو تا سه ماه وجود دارد و هم اکنون نیز کالاهاى وارداتى در این انبارها موجود است.

وى ادامه داد: در حالى که فرآیند کارشناسى و صدور بارنامه براى کالاها در حال انجام است، حجم ورود کالاهاى اساسى به کشور در مدت جنگ بی سابقه بوده و این کالاها بلافاصله پس از ورود ترخیص شده اند تا از بروز کمبود در بازار جلوگیرى شود.

صادرات کالاهاى اساسى همچنان ممنوع است

مدیرکل گمرکات استان فارس همچنین درباره محدودیت هاى صادراتى توضیح داد: با آغاز جنگ، صادرات کالاهاى خوراکى در فصول یک تا ۲۴تعرفه اى بلافاصله لغو شد، اما به تدریج و در قالب اصلاحات بعدى، اجازه صادرات برخى کالاها صادر شد. البته صادرات تنها براى کالاهایى امکان پذیر است که در داخل کشور از نظر تأمین آن ها کمبودى وجود نداشته باشد.

وى تصریح کرد: این موضوع به معناى آزاد بودن صادرات همه کالاها نیست و همچنان صادرات برخى اقلام اساسى ممنوع است.

به گفته صادقى، صادرات کالاهایى مانند شکر، برنج، گندم، گوجه فرنگى، گوشت و دیگر کالاهاى اساسى همچنان ممنوع است.

صادقى در ادامه با اشاره به برخى برداشت هاى نادرست درباره ماندگارى کالا در گمرک گفت: ماندگارى طولانى کالاها در گمرک به گمرک ارتباطى ندارد و این تصور اشتباه است. براى صادرات یک کالا علاوه بر گمرک، دستگاه هاى مختلفى مانند اداره استاندارد، بهداشت و قرنطینه نیز باید نظارت و مجوزهاى لازم را صادر کنند که گاهى زمان بر مى شود.

وى اضافه کرد: در حوزه واردات نیز گاهى واردکنندگان ابتدا کالا را وارد مى کنند و سپس به دنبال ثبت سفارش مى روند که همین موضوع باعث مى شود کالاها در بنادر باقى بمانند.

مدیرکل گمرکات استان فارس خاطرنشان کرد: در شرایط جنگى، با تصمیم شوراى امنیت ملى تمهیداتى براى تسهیل امور در نظر گرفته است؛ از جمله تمدید ضمانت نامه ها و همچنین امکان ترخیص کالا بدون ارائه کد بانکى تا روند تأمین کالا و واردات با سرعت بیشتری انجام شود.

فعالیت شبانه روزى گمرکات و هماهنگى میان دستگاه هاى مرتبط تلاش دارد ضمن حفظ جریان تجارت، از ایجاد اختلال درتأمین کالاهاى ضرورى و نیازهاى مردم جلوگیرى کند.

انتهای پیام/