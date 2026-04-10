فعالیت ادارات خوزستان با حضور پنجاه درصد کارکنان از روز شنبه

فعالیت ادارات خوزستان با حضور پنجاه درصد کارکنان از روز شنبه
استانداری خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از روز شنبه ۲۲ فروردین تا اطلاع ثانوی ادارات استان از ساعت ۸ تا ۱۳ و با حضور ۵۰ درصد کارکنان فعالیت خواهند داشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی هم‌استانی‌های گرامی می‌رساند بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده از روز شنبه ۲۲ فروردین تا اطلاع ثانوی ادارات استان از ساعت ۸ تا ۱۳ و با حضور ۵۰ درصد کارکنان فعالیت خواهند داشت.

‌دستگاه‌های ضروری و خدماتی همچون آتش‌نشانی، اورژانس، بیمارستان‌ها و … از شمول این تصمیم مستثنی هستند. ضمنا دستگاه‌هایی که در کنار بخش خدماتی و ضروری و یا نوبت‌کاری دارای واحد‌های اداری هم هستند در صورت عدم بروز خلل در ارائه خدمات به شهروندان می‌توانند برای کارکنان قسمت اداری دورکاری ۵۰ درصدی اعمال نمایند.

‌چگونگی فعالیت بانک‌ها نیز بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های خوزستان خواهد بود.

