حادثه برخورد دو خودروی سواری در محور فرخشهر به اصفهان پنج مصدوم برجای گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به حادثه برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودروی سواری (پراید و پژو) در محور فرخشهر به اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: جمعه ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵، خبری مبنی بر وقوع تصادف رخ به رخ دو دستگاه خودروی سواری (پراید و پژو) در پل منتهی به تونل فجر در محور فرخشهر به اصفهان دریافت شد. وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه جادهای فجر به محل حادثه اعزام شدند.
طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی وضعیت حادثهدیدگان و انجام اقدامات پیشبیمارستانی برای ۵ مصدوم، ۴ نفر را به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده و یک مصدوم دیگر توسط آمبولانس هلالاحمر به مرکز درمانی منتقل شد.