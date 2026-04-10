حادثه برخورد دو خودروی سواری در محور فرخشهر به اصفهان پنج مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: جمعه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، خبری مبنی بر وقوع تصادف رخ به رخ دو دستگاه خودروی سواری (پراید و پژو) در پل منتهی به تونل فجر در محور فرخشهر به اصفهان دریافت شد. وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه جاده‌ای فجر به محل حادثه اعزام شدند.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی وضعیت حادثه‌دیدگان و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی برای ۵ مصدوم، ۴ نفر را به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده و یک مصدوم دیگر توسط آمبولانس هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل شد.

