معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
بازگشت روند کاری ادارات استان بوشهر از 22 فروردین به روال عادی
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر به بازگشت روند کاری استان به روال عادی اشاره کرده و گفت: فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان بوشهر از روز شنبه 22 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی از ساعت 8 تا 13:30 و با حضور 100 درصدی کارکنان و رعایت برخی ملاحظات اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا، فردین اسلامیراد به چگونگی فرایند دورکاری اشاره داشته و در این خصوص افزود: اولویت دورکاری با کارکنان دارای بیماریهای خاص، ریوی، قلبی و عروقی، افراد دارای معلولیت، بانوان باردار، بانوان دارای فرزند معلول و یا فرزند زیر 6 سال است که با هماهنگی و موافقت مدیران مربوطه اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده 12 قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبتکاری شیفتگردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر به چگونگی فعالیت شبکه بانکی در استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: بانکهای این استان از شمول بخشنامه مذکور مستثنی هستند. بانکهای استان باید مطابق بخشنامه ابلاغی توسط شورای هماهنگی بانکها و پس از هماهنگی با استانداری، به فعالیت کاری بپردازند.
اسلامیراد به نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: نحوه فعالیت مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان بوشهر، تابع بخشنامههای ابلاغی دستگاههای اجرایی ملی و وزارتخانههای متبوع این نهادها خواهد بود.
وی مدیران دستگاههای اجرایی استان را خطاب قرار داده و بیان داشت: مقتضی است در راستای رعایت نظم و انضباط اداری و به منظور خدماترسانی مطلوب، ضمن اطلاعرسانی به کارکنان و مراجعین، نظارت لازم بر رعایت مفاد بخشنامه صورت گیرد و از تمامی ظرفیت خود برای خدماترسانی به شهروندان استفاده کنند.