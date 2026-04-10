زمینلرزه باغملک خسارت جانی و مالی نداشت
بر اساس اعلام مدیریت بحران خوزستان زمین لرزه صبح امروز شهرستان باغملک خسارت مالی و جانی در پی نداشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از مدیریت بحران استان، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر حوالی شهرستان باغملک استان خوزستان بامداد امروز ساعت در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
این زمینلرزه بر اساس پیگیریها و گزارشهایی که از شهرستان باغملک دریافت شده تا این لحظه هیچگونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.
مدیریت بحران خوزستان به فرمانداران و دستگاههای عملیاتی و امدادی استان به منظور احتمال پس لرزههای بعدی، اعلام آمادهباش صادر کرده است.