تصادف در محور نهبندان - زابل سه کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد امیر کاظمی روز جمعه افزود: ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز، با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۶۷ محور «نهبندان به زابل» (محدوده منطقه مسکونی طبسین)، بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو بژ (حامل اعضای یک خانواده) که از سمت سربیشه به زابل در حرکت بوده، با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ نقره‌ای برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی با اشاره به جزئیات این سانحه بیان کرد: این تصادف در منطقه‌ای با تابلوهای متعدد محدودیت سرعت رخ داده است؛ جایی که سواری پژو ۴۰۵ از روستای طبسین پایین به سمت طبسین بالا در حال تردد در مسیر اصلی بوده که به صورت رخ‌به‌رخ با خودروی دیگر برخورد می‌کند.

وی با ابراز تأسف از این حادثه تلخ، تصریح کرد: در این سانحه سه سرنشین خودروی پژو بژ جان خود را از دست دادند و ۶ نفر دیگر نیز مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سرهنگ کاظمی علت قطعی این حادثه را طبق بررسی کارشناسان پلیس راه، «بی‌مبالاتی از جانب راننده سواری پژو نقره‌ای به دلیل تجاوز به چپ» اعلام کرد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از هرگونه عجله و شتاب بی‌مورد در محورهای مواصلاتی، از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری کنند.

