زلزله ۴.۶ ریشتری باغملک را لرزاند

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۴:۲۶ دقیقه بامداد جمعه در حوالی شهر باغملک رخ داد.

مختصات این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۹.۹۲ و عرض جغرافیایی ۳۱.۵۲ ثبت شده و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

براساس این گزارش، باغملک در فاصله سه کیلومتری کانون این زمین‌لرزه قرار دارد و شهرهای قلعه‌تل در ۱۲ کیلومتری و میداود در ۱۹ کیلومتری آن واقع شده‌اند.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۱۲۰ کیلومتری اهواز و ۱۲۶ کیلومتری شهرکرد از مراکز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری ثبت شده است.

گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه تاکنون اعلام نشده است.