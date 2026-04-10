زلزله ۴.۶ ریشتری باغملک را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر بامداد جمعه حوالی باغملک در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۴:۲۶ دقیقه بامداد جمعه در حوالی شهر باغملک رخ داد.

مختصات این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۹.۹۲ و عرض جغرافیایی ۳۱.۵۲ ثبت شده و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

براساس این گزارش، باغملک در فاصله سه کیلومتری کانون این زمین‌لرزه قرار دارد و شهرهای قلعه‌تل در ۱۲ کیلومتری و میداود در ۱۹ کیلومتری آن واقع شده‌اند.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۱۲۰ کیلومتری اهواز و ۱۲۶ کیلومتری شهرکرد از مراکز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری ثبت شده است.

گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه تاکنون اعلام نشده است.

 

