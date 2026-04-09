اهدای سنگ مزار شهدای مدرسه میناب از سوی یک شرکت تولید کاشی در یزد

به گزارش ایلنا، عطا ناوکی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای پیش‌بینی شده است یادمان شهدای مدرسه میناب در این شهرستان ساخته شود که در نوع خود یک یادمان بی نظیر در کشور خواهد بود. این اقدام با حمایت و همراهی شهردار میناب صورت خواهد گرفت.

وی از مدیریت شرکت کاشی عقیق یزد به ویژه امیرشریف و مرتضی دهستانی قدردانی کرده و ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، شرکت کاشی عقیق یزد تأمین سنگ مزار شهدای میناب را بر عهده داشته و یک تیم اجرایی نیز مسئولیت تنظیم امور و بخشی از طراحی سنگ‌ها را بر عهده خواهند داشت.

