English العربیه
مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان خبر داد:

اهدای سنگ مزار شهدای مدرسه میناب از سوی یک شرکت تولید کاشی در یزد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان به تأمین سنگ مزار گلزار شهدای مدرسه میناب اشاره کرده و گفت: یک شرکت تولید کاشی در استان یزد با همکاری خیرین، مسئولیت تهیه و نصب سنگ مزار گلزار شهدای دانش‌آموزان و فرهنگیان دبستان شجره طیبه میناب را بر عهده گرفته است.

به گزارش ایلنا، عطا ناوکی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای پیش‌بینی شده است یادمان شهدای مدرسه میناب در این شهرستان ساخته شود که در نوع خود یک یادمان بی نظیر در کشور خواهد بود. این اقدام با حمایت و همراهی شهردار میناب صورت خواهد گرفت.

وی از مدیریت شرکت کاشی عقیق یزد به ویژه امیرشریف و مرتضی دهستانی قدردانی کرده و ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، شرکت کاشی عقیق یزد تأمین سنگ مزار شهدای میناب را بر عهده داشته و یک تیم اجرایی نیز مسئولیت تنظیم امور و بخشی از طراحی سنگ‌ها را بر عهده خواهند داشت.

