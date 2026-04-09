علت تخریب بخشی از جاده خلخال_اسالم رانش زمین اعلام شد

به گزارش ایلنا، مهدی زندیان روز پنجشنبه در گفت‌وگویی اظهار کرد: بررسی‌های تخصصی اداره‌کل راهداری استان اردبیل نشان می‌دهد که تخریب و رانش بخش تازه‌ افتتاح‌ شده واریانت محور خلخال به اسالم ناشی از ناپایداری لایه‌های زیرین زمین و پدیده‌های ژئوتکنیکی منطقه بوده است و نتیجه ارزیابی‌ها هیچ‌گونه نقص در فرآیند اجرا، نوع مصالح یا رعایت استانداردهای ساخت را تایید نمی‌کند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌ شده از جاده خلخال به اسالم بیان کرد: در محل حادثه شکاف‌های طولی عمیق، جابه‌جایی جانبی لایه‌های روسازی و فرونشست‌های موضعی مشاهده شده است که همه این نشانه‌ها حاکی از جابه‌جایی گسترده توده‌های خاکی و ناپایداری زیرسازی است.

رییس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل افزود: بر پایه تحلیل‌های اولیه، رانش زمین در عمق بستر مسیر عامل اصلی وقوع این حادثه بوده است و بررسی‌های آزمایشگاهی و نتیجه کنترل کیفیت مصالح، استفاده از هرگونه مصالح نامرغوب یا انجام عملیات غیراستاندارد را رد می‌کند.

وی عنوان کرد: علت بروز خرابی در این جاده یک پدیده ژئوتکنیکی ذاتی در ساختار زمین منطقه است و ارتباطی با مراحل اجرا ندارد و پیشینه زمین‌شناسی محدوده مورد نظر نیز وقوع رانش‌های مشابه را در سال‌های گذشته تایید می‌کند و رخداد اخیر هم ادامه همان چرخه طبیعی است.

زندیان تشریح کرد: بارندگی‌های سنگین اخیر و افزایش حجم آب‌های زیرزمینی به عنوان عوامل تشدیدکننده بوده است؛ به طوری که نفوذ وسیع آب به لایه‌های سست، فشار آب حفره‌ای را بالا می‌برد و همین موضوع موجب کاهش مقاومت برشی خاک و حرکت توده‌های زمین می‌شود.

وی گفت: عملیات پایدارسازی و کنترل شرایط در نقطه حادثه‌ دیده از سوی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل آغاز شده است و تصمیم‌های تکمیلی پس از تکمیل مطالعات تخصصی ژئوتکنیکی اتخاذ خواهد شد.

