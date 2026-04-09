ثبت ۱۹۳۷۸ تماس و گزارش اتفاقات آب و فاضلاب از آغاز جنگ تاکنون

به گزارش ایلنا، علی نقی دهقانی افزود: کارکنان مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا فارس که پس از آغاز جنگ ددمنشانه ی آمریکایی _ صهیونی علیه میهن عزیز اسلامی مان بدون وقفه و به صورت شبانه روزی پای کار مردم ایستاده و همواره سرعت و دقت را ضمیمه ی خدمت رسانی خود قرار داده اند، پس از دریافت تماس ها و ثبت درخواست ها، بلافاصله گزارش اتفاقات و درخواست های مشترکین رابه شهرهای مربوطه منتقل کرده اند.

مدیر مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا فارس با بیان این مطلب که به طور مستمر در تماس با مدیران امور و ادارات تابعه در شهرستان های فارس بر تسریع در رفع اتفاقات تاکید کرده ایم، گفت: در این بازه ی زمانی بیشترین تماس ها را از شهرستان جهرم با ۳۸۰۱ تماس و پس از آن شهرستان مرودشت با ۲۰۴۴ تماس، دریافت کرده ایم.

دهقانی در خصوص اتفاقات و حوادث ناشی از سیل در تاسیسات آبرسانی هم گفت: در بازه ی زمانی ۶ الی ۸ فروردین که استان پهناور فارس با بارندگی های کم سابقه ای در سالهای اخیر مواجه گردید و در پی اثرات ناشی از سیل بر تاسیسات آب و فاضلاب در استان، مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا فارس(۱۲۲) بالغ بر ۷۸۹۶ تماس و گزارش حوادث از سراسر استان دریافت کرد.

این مدیر شرکت آبفا استان فارس اظهار کرد: تعداد تماسهای مردمی در جریان بارندگی ها و اثرات ناشی از آن ، به صورت میانگین ۴۸۷ درصد در روز افزایش داشت.

وی بیشترین تماس ها و گزارش اتفاقات در بارندگی های اخیر را از شهرستان جهرم با ۳۶۶۵ تماس عنوان کرد.

