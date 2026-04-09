به گزارش ایلنا، هوشنگ بازوند روز پنجشنبه بیستم فروردین ماه در جریان بازدید از مسیر و تونل‌های آسیب دیده، حمله به زیرساخت‌های کشور را حمله به دانش و سرمایه کشور دانست و گفت: این زیرساخت‌ها با دانش بومی مردم این مرز و بوم ساخته شده و در اختیار توسعه و حمل و نقل کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اضافه کرد: دشمن آمریکایی صهیونی قدرت مقابله با نیروهای مسلح را نداشت و ازین رو به زیرساخت‌های عمرانی، آموزشی و فرهنگی کشور حمله کرد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد نیز اظهار کرد: در ساعت اولیه بسته شدن این مسیر، تیم‌های امدادی به خروج خودروهای گرفتار شده در داخل تونل پرداختند و از همان ساعات اولیه عملیات بازگشایی مسیر آغاز شد.

قدرت اله ولدی اضافه کرد: با تلاش همه نیروهای خدماتی، عملیاتی و راهداری، یک خط این محور صبح امروز و مسیر برگشت آن نیز اکنون به طور کامل بازگشایی شده است.

به گزارش ایلنا، آزادراه خرم‌آباد - بروجرد (شهید محمد بروجردی) از آغاز حمله تجاوزکارانه دشمن آمریکایی - صهیونی به ایران اسلامی تاکنون پنج بار مورد حمله قرار گرفته است.

