آغاز برداشت گندم از سطح ۴۴۸ هزار هکتار از مزارع فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از شروع عملیات برداشت گندم از سطح ۴۴۸ هزار هکتار از مزارع استان فارس خبر داد و گفت: عملیات برداشت در شهرستان های جنوبی استان شروع شده است.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی اظهار کرد: این عملیات از نیمه دوم فروردین ماه از شهرستان های مهر و لامرد آغاز شده است و تا اواخر مردادماه ادامه دارد.
وی تصریح کرد: استان فارس دارای ۲۷۰ هزار هکتار گندم آبی و ۱۷۸ هزار هکتار گندم دیم است.
این مقام مسئول با توجه به پراکنش خوب بارندگی های سال زراعی جاری پیش بینی کرد: بالغ بر یک میلیون تن محصول از سطح گندمزارهای این استان برداشت شود.
وی اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و ۵۰۰ تومان جایزه کیفیت گندم تحویلی است.
بهجت حقیقی عنوان کرد: با همکاری خوب اداره کل تعاون روستایی و اداره کل غله و خدمات بازرگانی ۱۴۰ مرکز خرید تضمینی گندم در استان فارس تجهیز، و آماده خرید محصول کشاورزان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ۲۹۳ کمباین سنگین و ۹۱۴ کمباین سبک، عملیات برداشت محصول را در ۳۷ شهرستان استان بر عهده خواهند داشت.