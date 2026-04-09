کاهش ۸ درصدی تصادفات فوتی در فارس

به گزارش ایلنا، سرهنگ کوروش کریمی با اشاره به بهبود وضعیت ترافیکی استان اظهار داشت: در سال گذشته شاهد کاهش ۸ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۲۱ درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال قبل بوده‌ایم که این امر نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات کنترلی، فرهنگی و انتظامی پلیس در کاهش سوانح رانندگی است.

وی همچنین به نتایج اجرای طرح نوروزی امسال اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تصادفات فوتی ۴۴ درصد و تصادفات جرحی ۲۷ درصد کاهش داشته است که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان فارس در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان تأکید کرد: امیدواریم با تداوم همکاری مردم، ارتقای فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در سال‌های آینده نیز شاهد کاهش بیشتر سوانح رانندگی و حفظ جان رانندگان و سرنشینان خودروها باشیم.

