رئیس پلیس راهور استان خبرداد؛

کاهش ۸ درصدی تصادفات فوتی در فارس

رئیس پلیس راهور استان فارس از کاهش قابل توجه تصادفات درون‌شهری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کوروش کریمی  با اشاره به بهبود وضعیت ترافیکی استان اظهار داشت: در سال گذشته شاهد کاهش ۸ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۲۱ درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال قبل بوده‌ایم که این امر نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات کنترلی، فرهنگی و انتظامی پلیس در کاهش سوانح رانندگی است.

وی همچنین به نتایج اجرای طرح نوروزی امسال اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تصادفات فوتی ۴۴ درصد و تصادفات جرحی ۲۷ درصد کاهش داشته است که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان فارس در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان تأکید کرد: امیدواریم با تداوم همکاری مردم، ارتقای فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در سال‌های آینده نیز شاهد کاهش بیشتر سوانح رانندگی و حفظ جان رانندگان و سرنشینان خودروها باشیم.

انتهای پیام/
