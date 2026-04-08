یک میلیون و ۱۰۰ هزار نشا گل و ۲۶ هزار اصله نهال در تبریز تولید شد

به‌ گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیامک آسیایی، افزود: این تعداد گل و نهال جنگی و سرو خمره ای در تفرجگاه‌های ائل گولی، ائل باغی و عباس میرزا توسط واحد تولیدات گل و گیاه سازمان تولید و برای کشت بهاره توزیع شده است.

وی با بیان اینکه هر سال و با برنامه ریزی مدون، ۳۵ قلم از انواع گل ها در رنگ ها و طرح های مختلف در این مراکز تولید می شود، اظهار کرد: این گیاهان علاوه بر فضاهای سبز تفرجگاه های مذکور در سطح فضای سبز مناطق دهگانه شهرداری تبریز کاشته شد.

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با اشاره به اینکه برنامه تولید گل و گیاه در مراکز تولید این سازمان از اواسط تابستان آغاز و آخر هر سال جهت کاشت توزیع می شود، گفت: در کشت بهاره امسال ۹۵ تخته فرش گل در سطح مناطق دهگانه نیز طراحی و اجرا شد.

آسیایی، ادامه داد: طرح های مختلف در کمیته فنی و طراحی سازمان سیما منظر تایید و در قالب طرح های متنوع و با ابعاد مختلف به فضای سبز مناطق دهگانه ابلاغ و توسط گروه های کاشت در سطح شهر اجرا شدند.

وی یادآور شد: این طرح ها عمدتا در مسیرهای اصلی، میادین و پارک های سطح شهر با بهره مندی از تنوع رنگی بر پایه گل های بنفشه، همیشه بهار، شب بو، سینره و گازانیا طراحی و اجرا شد.

انتهای پیام/