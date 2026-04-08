طی طرح نظارتی تعزیرات انجام شد؛
شناسایی ۳۶۵ واحد متخلف بازار در ۴۰ روز از جنگ
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به طرح نظارت بر بازار، گفت: از ابتدای جنگ اخیر تاکنون ۷۹۲ بازرسی توسط گشت های تعزیرات در قالب ۱۲۷ تیم انجام شده که برای ۳۶۵ واحد متخلف پرونده تشکیل شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی از تداوم تشدید نظارت بر بازار در این استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف کنترل و تنظیم بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: گشت های مشترک تعزیرات حکومتی با دستگاههای نظارتی و ضابطین برروند عرضه و فروش کالاها نظارت مستمر بر بازار دارند تا شهروندان، کالاها و مایحتاج خود را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنند.
وی بیان کرد: طرح ویژه نظارت بربازار از ابتدای اسفند ماه سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد و گشتهای بازرسی تعزیرات با همکاری سایر نهادهای ذیربط نبض بازار را دردست دارند.
صالحی افزود: بازرسی ها شامل بررسی قیمت، کیفیت کالاها، انطباق با استانداردهای بهداشتی و جلوگیری از احتکار و کمبود کالا در بازار است.
وی یادآورشد که طی این مدت نیز تعدادی واحد صنفی متخلف با نصب بنر پلمب شده و مقادیر زیادی کالاهای فاسد، تاریخ مصرف گذشته کشف و توسط بهداشت معدوم شده است .
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز همچنین درباره شکایات مردمی گفت: شهروندان می توانند شکایات و گزارش های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات اعلام کنند.
وی بیان کرد: همکاری و هماهنگی بین بخشی دستگاه های نظارتی و متولیان حوزه بازار و حضور مستمر گشت های نظارتی باعث افزایش نظارت بر بازار، کاهش تخلفات و ارتقای رضایتمندی شهروندان خواهد شد.