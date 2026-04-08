شناسایی ۳۶۵ واحد متخلف بازار در ۴۰ روز از جنگ

به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی از تداوم تشدید نظارت بر بازار در‌ این استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف کنترل و تنظیم بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: گشت های مشترک تعزیرات حکومتی با دستگاه‌های نظارتی و ضابطین برروند عرضه و فروش کالاها نظارت مستمر بر بازار دارند تا شهروندان، کالاها و مایحتاج خود را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنند.

وی بیان کرد: طرح ویژه نظارت بربازار از ابتدای اسفند ماه سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد و گشت‌های بازرسی تعزیرات با همکاری سایر نهادهای ذیربط نبض بازار را دردست دارند.

صالحی افزود: بازرسی ها شامل بررسی قیمت، کیفیت کالاها، انطباق با استانداردهای بهداشتی و جلوگیری از احتکار و کمبود کالا در بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون ۷۹۲ بازرسی توسط گشت های تعزیرات درقالب ۱۲۷ تیم انجام شده که برای ۳۶۵ واحد متخلف پرونده تشکیل شده است .

وی یادآورشد که طی این مدت نیز تعدادی واحد صنفی متخلف با نصب بنر پلمب شده و مقادیر زیادی کالاهای فاسد، تاریخ مصرف گذشته کشف و توسط بهداشت معدوم شده است .

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز همچنین درباره شکایات مردمی گفت: شهروندان می توانند شکایات و گزارش های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات اعلام کنند.

وی بیان کرد: همکاری و هماهنگی بین بخشی دستگاه های نظارتی و متولیان حوزه بازار و حضور مستمر گشت های نظارتی باعث افزایش نظارت بر بازار، کاهش تخلفات و ارتقای رضایتمندی شهروندان خواهد شد.

