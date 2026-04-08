به گزارش ایلنا، سید مجتبی علوی‌مقدم در جلسه بررسی طرح‌های مطالعاتی پایگاه ملی شهر تاریخی بلقیس در شهرستان اسفراین، افزود: شهر تاریخی بلقیس بخشی از هویت و تاریخ غنی استان خراسان شمالی به شمار می‌رود و حفاظت و مرمت اصولی آن باید با مطالعات کارشناسی و برنامه‌ریزی جامع صورت گیرد.

وی ادامه داد: شهر و ارگ تاریخی بلقیس یکی از مهمترین و ارزشمندترین آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی است. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی آن، احیای این ارگ می‌تواند علاوه بر ارتقاء فرهنگ و هویت تاریخی، به رونق اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: ارگ بلقیس با بیش از 12 هکتار وسعت از جمله سازه‌های بزرگ و مهم تاریخی ایران به حساب می‌آید. با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی و گذر زمان، ارگ بلقیس همچنان پابرجاست و گواهی بر هویت و فرهنگ مردم اسفراین و منطقه است.

علوی‌مقدم تصریح کرد: استفاده از مصالح بومی مانند خشت و آجر در ساخت ارگ بلقیس، نشان‌دهنده‌ هوشمندی و خلاقیت سازندگان این بنای تاریخی است. در میان تمامی این بناهای تاریخی، مسجد جامع ارگ با تزیینات کاشی کاری و گچ‌بری‌های بسیار زیبا، چشم‌نوازترین بخش ارگ بلقیس به شمار می‌رود.

وی بیان داشت: ارگ بلقیس دارای برج‌ها، باروها، دروازه‌ها، مساجد، خانه‌ها، کاروانسراها و حمام‌هایی است که هر کدام از آنها نشان‌دهنده‌ سبک معماری خاص و منحصر به فرد این منطقه است. این ارگ در دوران‌های مختلف تاریخی، از جمله حکومت‌های ساسانیان، صفوی و قاجار، مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: ارگ تاریخی بلقیس نشان‌دهنده‌ تمدن‌های کهن و سبک معماری خاص این منطقه است. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی آن، احیاء این پایگاه می‌تواند علاوه بر ارتقاء فرهنگ و هویت تاریخی، به رونق اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

علوی‌مقدم ابراز داشت: مجموعه شهر تاریخی بلقیس دومین بنای عظیم خشتی و گلی ایران پس از ارگ بم است که به شماره 4497 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. با توجه به اهمیت و غنای تاریخی آن در سال 1388 به عنوان پایگاه میراث‌فرهنگی، مصوب و فعالیت مطالعاتی، مرمتی و باستان‌شناسی آن آغاز شد.

وی اضافه کرد: در این جلسه همچنین بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی بین‌بخشی برای تامین اعتبارات و پشتیبانی لازم برای احیا و معرفی بهتر این شهر تاریخی تأکید شده و مقرر شده است گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت پروژه‌ها به استانداری ارائه شود تا مسیر پیشبرد پروژه‌ها شفاف و مستمر پیگیری شود.

