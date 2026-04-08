تقدیم ۶۱ شهید از مازندران در «جنگ رمضان» / ۷۰ درصد شهدای اخیر از نخبگان و دانشآموختگان بودند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اشاره به جانفشانیهای فرزندان این دیار در حوادث اخیر، از شهادت ۶۱ مازندرانی از آغاز «جنگ رمضان» تاکنون خبر داد و بر نقش محوری نخبگان و جوانان تحصیلکرده در صیانت از امنیت ملی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سعید کهنسال روز چهارشنبه در نشست خبری که در محل قرارگاه رسانه و فضای مجازی «شهید قائد امت» در ساری برگزار شد، اظهار داشت: از نهم اسفندماه سال گذشته همزمان با آغاز جنگ رمضان، استان مازندران ۶۱ شهید والامقام را در راه دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده است.
وی با تبیین شاخصههای علمی و اخلاقی این شهدا افزود: ۷۰ درصد شهدای مازندرانی در این نبرد، دارای مدرک کارشناسی و مراتب بالای دانش، عرفان و تقوا بودند. از مجموع این ۶۱ شهید، سه تن از شهدای مردمی و مابقی را شهدای امنیت، سربازان وطن و نخبگان نظامی تشکیل میدهند؛ همچنین یک بانوی بسیجی مازندرانی نیز در این بازه زمانی در تهران به فیض شهادت نائل آمد.
مدیرکل بنیاد شهید مازندران با بیان اینکه ایثارگری این عزیزان ضامن عزت و اقتدار کشور شده است، تصریح کرد: امروز وعده الهی محقق شده و شکست طرحهای تجزیهطلبانه دشمنان، ثمره خون پاک شهدای راهبری، دانشآموزان و سربازان میهن است که منجر به عقبنشینی ذلتبار مدعیان صهیونیستی و آمریکایی شده است.
کهنسال در ادامه به اقدامات حمایتی این نهاد اشاره کرد و گفت: طرح دیدار با تمامی خانوادههای شهدای رمضان با حضور فرماندهان سپاه، فرمانداران و ائمه جمعه آغاز شده و تاکنون با خانواده ۲۴ شهید دیدار صورت گرفته است. همچنین امسال ۱۵۰ کارشناس مشاوره بهزیستی برای حل مسائل و پایش سلامت روان خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران بسیج شدهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد شهید با تمرکز بر نگرشهای ارزشی و مذهبی، ارتقای خدمات ویژه به خانوادههای شهدا را در اولویت قرار داده و در این مسیر، بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مردمی و تقویت وحدت اجتماعی را کلید موفقیت در شرایط فعلی جامعه میداند.