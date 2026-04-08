دادستان مرکز استان خبر داد:
دستگیری 36 نفر به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در استان اردبیل
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل به دستگیری عاملان اقدام علیه امنیت ملی اشاره کرده و در این خصوص گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون، 36 نفر در این استان به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، جلال آفاقی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: همانطور که پیشتر هشدار داده شده بود، در شرایط جنگی، خیانت به کشور و هرگونه همکاری با دشمنان آمریکایی و رژیم صیهونیستی موجب مجازات و صدور کیفر خواهد شد.
وی ادامه داد: عضویت در کانالها و صفحههای مجازی رسانههای معاند به ویژه شبکه تروریستی ایراناینترنشنال و ارسال هرگونه عکس، فیلم، مطلب و موقعیت مکانی جرم محسوب میشود و ارسالکنندگان هرگونه محتوا به آنها در حکم سربازان دشمنان هستند.