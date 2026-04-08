خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آموزش و پرورش البرز اسکان ۴۲ عضو از ۱۳ خانواده آسیب دیده را بر عهده گرفت

کد خبر : 1770974
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز از حمایت ۴۲ شهروند خسارت دیده در جنگ اخیر خبر داد و گفت که این تعداد از اعضای ۱۳ خانواده در مراکز رفاهی معلمان کرج و ساوجبلاغ ساکن شدند.

به گزارش ایلنا از البرز، فرزاد شعبانی با اشاره به حمایت آموزش و پرورش از ۱۳ خانواده آسیب دیده در جنگ اخیر، اظهار کرد: در پی حمله جنگنده های رژیم صهیونی و آمریکایی به منازل مسکونی ، ۱۳ خانوار با جمعیت ۴۲ نفر در خانه معلمان این استان اسکان داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: این خانواده ها از سوی فرمانداری به آموزش و پرورش استان البرز معرفی و در مراکز رفاهی معلمان در کرج و شهرستان ساوجبلاغ اسکان داده شدند.

وی در ادامه به ارائه خدمات کیفی با رویکرد تکریمی به مسافران نوروزی در مراکز اسکان آموزش و پرورش البرز اشاره کرد و یادآورشد: امسال ۲ هزار و ۹۲۳ نفر از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در این استان بهره مند شدند.

شعبانی ادامه داد: امسال برای اسکان نوروزی ۱۵ مرکز و خانه معلم در این استان آماده شد.

وی افزود: به منظور ارائه خدمات کیفی در ایام تعطیلات نوروز به فرهنگیان در البرز ستاد اسکان نوروزی در آموزش و پرورش نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش استان فعال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز بیان کرد: هر ساله طرح اسکان نوروزی با هدف حفظ منزلت معلمان در مراکز اسکان نیازمند برنامه ریزی و برای خدمات رسانی مناسب به این قشر فرهیخته اجرا می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار