آموزش و پرورش البرز اسکان ۴۲ عضو از ۱۳ خانواده آسیب دیده را بر عهده گرفت

به گزارش ایلنا از البرز، فرزاد شعبانی با اشاره به حمایت آموزش و پرورش از ۱۳ خانواده آسیب دیده در جنگ اخیر، اظهار کرد: در پی حمله جنگنده های رژیم صهیونی و آمریکایی به منازل مسکونی ، ۱۳ خانوار با جمعیت ۴۲ نفر در خانه معلمان این استان اسکان داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: این خانواده ها از سوی فرمانداری به آموزش و پرورش استان البرز معرفی و در مراکز رفاهی معلمان در کرج و شهرستان ساوجبلاغ اسکان داده شدند.

وی در ادامه به ارائه خدمات کیفی با رویکرد تکریمی به مسافران نوروزی در مراکز اسکان آموزش و پرورش البرز اشاره کرد و یادآورشد: امسال ۲ هزار و ۹۲۳ نفر از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در این استان بهره مند شدند.

شعبانی ادامه داد: امسال برای اسکان نوروزی ۱۵ مرکز و خانه معلم در این استان آماده شد.

وی افزود: به منظور ارائه خدمات کیفی در ایام تعطیلات نوروز به فرهنگیان در البرز ستاد اسکان نوروزی در آموزش و پرورش نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش استان فعال شد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز بیان کرد: هر ساله طرح اسکان نوروزی با هدف حفظ منزلت معلمان در مراکز اسکان نیازمند برنامه ریزی و برای خدمات رسانی مناسب به این قشر فرهیخته اجرا می شود.

