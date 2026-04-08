ایمن سازی محور روستایی نوترکی - آبسرده در شهرستان اردل

به گزارش ایلنا، احمد عالی‌پور اظهارداشت: این عملیات با به‌کارگیری ۶ نیروی راهدار و ۴ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در حال اجراست.

وی افزود: شانه‌سازی، ایجاد گارد خاکی، ترانشه‌برداری، پاکسازی قنو و تسطیح حریم از جمله اقداماتی است که انجام می‌شود.

عالی‌پور با تأکید بر اهمیت نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های ارتباطی افزود: اجرای این اقدامات نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، بهبود وضعیت مسیر و پیشگیری از حوادث جاده‌ای خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره به‌صورت مستمر نسبت به شناسایی نقاط پرخطر و اجرای عملیات ایمن‌سازی در محورهای مواصلاتی شهرستان اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/