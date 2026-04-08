ایمن سازی محور روستایی نوترکی - آبسرده در شهرستان اردل
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان اردل، از آغاز عملیات ایمنسازی محور روستایی نوترکی - آبسرده با هدف ارتقای ضریب ایمنی تردد و کاهش خطرات احتمالی برای کاربران جادهای خبر داد.
به گزارش ایلنا، احمد عالیپور اظهارداشت: این عملیات با بهکارگیری ۶ نیروی راهدار و ۴ دستگاه ماشینآلات راهداری در حال اجراست.
وی افزود: شانهسازی، ایجاد گارد خاکی، ترانشهبرداری، پاکسازی قنو و تسطیح حریم از جمله اقداماتی است که انجام میشود.
عالیپور با تأکید بر اهمیت نگهداری و ایمنسازی راههای ارتباطی افزود: اجرای این اقدامات نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، بهبود وضعیت مسیر و پیشگیری از حوادث جادهای خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره بهصورت مستمر نسبت به شناسایی نقاط پرخطر و اجرای عملیات ایمنسازی در محورهای مواصلاتی شهرستان اقدام خواهد کرد.