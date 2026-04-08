خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایمن سازی محور روستایی نوترکی - آبسرده در شهرستان اردل

ایمن سازی محور روستایی نوترکی - آبسرده در شهرستان اردل
کد خبر : 1770967
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اردل، از آغاز عملیات ایمن‌سازی محور روستایی نوترکی - آبسرده با هدف ارتقای ضریب ایمنی تردد و کاهش خطرات احتمالی برای کاربران جاده‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا، احمد عالی‌پور اظهارداشت: این عملیات با به‌کارگیری ۶ نیروی راهدار و ۴ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در حال اجراست.

وی افزود: شانه‌سازی، ایجاد گارد خاکی، ترانشه‌برداری، پاکسازی قنو و تسطیح حریم از جمله اقداماتی است که انجام می‌شود.

عالی‌پور با تأکید بر اهمیت نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های ارتباطی افزود: اجرای این اقدامات نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، بهبود وضعیت مسیر و پیشگیری از حوادث جاده‌ای خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره به‌صورت مستمر نسبت به شناسایی نقاط پرخطر و اجرای عملیات ایمن‌سازی در محورهای مواصلاتی شهرستان اقدام خواهد کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار