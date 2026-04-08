سیلاب ۵۰ میلیارد ریال به قنات‌های سبزوار خسارت وارد کرد

معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار گفت: سیلاب‌های هفته گذشته ۵۰ میلیارد ریال به قنات‌ها و زیرساخت‌های آبی این شهرستان زد.

به گزارش ایلنا، امرالله شمس روز چهارشنبه افزود: بر اثر این سیلاب‌ها به ۱۰ رشته قنات در بخش‌های روداب و مرکزی سبزوار خسارت وارد شد که تسریع در روند بازسازی و مرمت آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: حوداث غیرمترقبه همچون سیلاب، خشکسالی و عوامل انسانی از مهمترین عوامل تهدید کننده قنات‌ها محسوب می‌شوند و باید حدود دو سوم آنها سالانه مرمت و لایروبی شوند.

شمس افزود: یک چهارم آب استحصالی منابع آبی این شهرستان از قنات‌ها تامین می شود و این منطقه با ۸۷۶ رشته حدود ۱۴ درصد از قنات‌های خراسان رضوی را در خود جای داده است.

