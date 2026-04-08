در شصتونهمین مرحله جهش عمرانی؛
پروژههای عمرانی و بازآفرینی شهری در منطقه ۷ شیراز افتتاح شد
آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه ۷ شیراز با حضور شهردار شیراز، مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس، معاون عمرانی استانداری فارس، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از شهروندان، معتمدین محلی و خانوادههای معزز شهدا برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم مجموعهای از طرحهای زیرساختی، خدماتی و بازآفرینی شهری که با هدف پاسخ به مطالبات مردمی و بهبود زیرساختهای محلات اجرا شدهاند، به بهرهبرداری رسید.
شهردار شیراز در این آیین افتتاح پروژهها در محلههای مختلف شهر را از برنامههای مدیریت شهری در ایام نوروز و فروردین عنوان کرد و گفت: امروز در منطقه ۷ شهرداری شیراز حدود ۲۰ پروژه به ارزش بیش از یکصد میلیارد تومان به بهرهبرداری و افتتاح رسید که همگی در راستای توجه به درخواستهای مردم و نیاز محلههای این منطقه اجرا شدهاند.
محمدحسن اسدی با اشاره به پروژههای مختلف افتتاح شده در این منطقه اظهار داشت: فاز اول عملیات بهسازی و بازآفرینی محله احمدآباد صغاد، احداث ایستگاه آتشنشانی شماره ۷، احداث پارک کوچه ۶۳ اتحاد، لولهگذاری هدایت آبهای سطحی بولوار خلیج فارس و شهرک نصر، احداث پارک محلهای خیابان احد دهبزرگی، اجرای کندرو بولوار تخت جمشید شرقی، اجرای مسیر دسترسی بولوار صادقیه به کوچه ۲۰ اتحاد، بازآفرینی پارک حاشیهای محله دستخضر، پیادهروسازی بولوار صادقیه ـ اتحاد، زیرسازی کوچه ۲۵ اتحاد، بازآفرینی پارک حاشیهای بولوار فرصت شیرازی، بازآفرینی پارک محلهای کوچه ۱۰ خیابان مطهر، روکش آسفالت محلهها، لولهگذاری هدایت آبهای سطحی و بازآفرینی و باززندهسازی بافتهای ناکارآمد، بافتهای فرسوده و بافتهای قدیمی از جمله پروژههایی هستند که در منطقه ۷ شهرداری اجرا و به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی پروژه بازآفرینی و باززندهسازی محله احمدآباد صغاد را نمونهای از اقدامات محرومیتزدایی دانست و افزود: امروز اگر در این محله نشاط و سرزندگی در میان مردم دیده میشود، بخشی از آن به این دلیل است که مدیریت شهری به وعدههای خود در قبال مردم عمل کرده است. جادارد از همراهی و مشارکت مردم به ویژه یاوران شورا در این محله که باعث شدند این پروژه در کمتر از ۱۰۰ روز به اجرا برسد صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
اسدی همچنین با اشاره به افتتاح پروژههای متعدد در مناطق مختلف شهر طی روزهای ابتدایی سال جدید تصریح کرد: در حدود ۱۸ روز گذشته در ۵ منطقه از شهرداری شیراز پروژههای مختلفی از جمله سالنهای ورزشی، سالنهای مدیریت بحران، ایستگاههای آتشنشانی، لولهگذاری هدایت آبهای سطحی، آسفالت و سایر پروژهها به بهرهبرداری رسیده است.
شهردار شیراز تأکید کرد: ما تحت هر شرایطی حتی در شرایط جنگ هم دست از تلاش و کوشش برنمیداریم و شهر به صورت شبانهروزی در حال کار، توسعه و پیشرفت است.
وی خدمت به مردم را وظیفه مدیریت شهری دانست و بیان داشت: وظیفه ما این است که در اجرا و افتتاح پروژههای شهری رفاه مردم را فراهم کنیم، به ویژه اجرای پروژهها در محلات کمبرخوردار حلاوت و شیرینی کارها را برای ما بیشتر میکند و هر کاری که انجام میدهیم برای رضایت مردم عزیز است.
الگویی از محرومیتزدایی و توسعه متوازن شهری
در ادامه این مراسم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز، بازآفرینی بافت قدیمی احمدآباد صغاد را نمونهای از خدمت ماندگار و پروژهای کامل در حوزه محرومیتزدایی دانست.
محمود صفایی اظهار داشت: هدف غایی این طرح ایجاد توسعه متوازن و فراهم کردن فضایی مناسب برای زندگی شهری پایدار در یکی از پرقدمتترین بافتهای فرهنگی شیراز است؛ اقدامی که نشاندهنده تعهد شهرداری شیراز به تحقق اهداف توسعه پایدار و عدالت فضایی است و میتواند به عنوان الگویی موفق در سایر مناطق شهری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به تداوم روند توسعه شهری در شیراز افزود؛ اراده خادمان مردم در شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز بر آن است تا جهش عمرانی نه یک واژه بلکه واقعیتی ملموس در جای جای این کلانشهر باشد.
صفایی با بیان اینکه امروز پروژههای زیرساختی و رفاهی منطقه ۷ با اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدهاند، گفت: سرمایهگذاری در حوزههایی همچون ایمنی، بازآفرینی محلات و توسعه فضای سبز نشان میدهد که چرخهای توسعه شیراز با تکیه بر راهبرد خدمت ماندگار با قدرت در حال حرکت است.
توجه ویژه مدیریت شهری به محلات قدیمی
در این مراسم رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز نیز با اشاره به قدمت بیش از ۶۰ ساله محله احمدآباد صغاد و برخی محلههای قدیمی منطقه ۷ اظهار داشت: توجه به این محلهها برای شورای اسلامی شهر و شهرداری از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا با توجه به قدمت این مناطق بسیاری از اقدامات و پروژههایی که امروز اجرا شدهاند باید سالها قبل انجام میشد.
سیده مریم حسینی با بیان اینکه رویکرد محرومیتزدایی در دوره ششم شورای اسلامی شهر باعث شکلگیری تحولی جدی در این حوزه شده است، گفت: کارهایی که در گذشته دغدغهای برای اجرای آن وجود نداشت یا مورد توجه قرار نمیگرفت، امروز در قالب یک رویکرد جدی در دستور کار قرار گرفته و میتوان گفت، نگاه شورای اسلامی شهر در دوره ششم و شهرداری یک انقلاب محرومیتزدایی را در شهر شیراز رقم زده است.
وی افزود؛ در شرایط خاص این روزها و نگرانی مردم، برگزاری چنین افتتاحیههایی پیام روشنی از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری به مردم دارد؛ اینکه مدیریت شهری در همه شرایط در کنار مردم است و برای بهبود زندگی آنان تلاش میکند.
گامی بزرگ به سوی امید و تحول در منطقه ۷
شهردار منطقه ۷ شیراز نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح پروژه بازآفرینی محله احمدآباد این اقدام را گامی مهم در مسیر تحول و امید در این منطقه دانست.
علی فراشاییان اظهار داشت: امروز با افتخار پروژه بازآفرینی محله احمدآباد را به بهرهبرداری میرسانیم و خدا را شاکریم که این توفیق نصیب بنده و تیم شهرداری منطقه هفت شد تا برای سومین بار در اجرای پروژههای بازآفرینی مشارکت داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه این پروژه با مشارکت ۱۰۰ درصد مردمی و پس از پروژههای پودنک و قناعتپیشه به اجرا رسیده است، افزود؛ ای کاش همه عزیزانی که امروز شاهد بهرهبرداری از پروژه بازآفرینی محله احمدآباد هستند، قبل از آغاز پروژه وضعیت محله را مشاهده میکردند.
شهردار منطقه ۷ ادامه داد: شاید برخی بگویند این تنها یک رنگآمیزی یا گلکاری بوده اما اگر نگاهی به کوچههای همجوار داشته باشند مشاهده خواهند کرد که کارهای بزرگی در این محله انجام شده است.
فراشاییان با قدردانی از همکاران شهرداری منطقه ۷، مشارکت مردم و تلاش پیمانکار مربوطه گفت: زحمات همکارانم در شهرداری منطقه هفت، مشارکت مردم و تلاش ستودنی پیمانکار مربوطه به وضوح در این پروژه نمایان است.
وی همچنین از شورای اسلامی شهر به ویژه ناظر شورا در منطقه و شهردار کلانشهر شیراز قدردانی کرد و افزود: الحمدالله این پروژه در کمتر از سه ماه به پایان رسید.
شهردار منطقه ۷ در ادامه به اجرای پروژه کندرو بولوار تخت جمشید شرقی اشاره کرد و گفت: پس از افتتاح زیرگذر صادقیه پی بردیم که محور تخت جمشید سالیان سال مسدود بوده و برای رفع این مشکل اقدام به اجرای پروژه کندرو بولوار تخت جمشید شرقی به طول حدود یک کیلومتر کردیم و با توجه به صحبتها و توافقها با همشهریان و مالکین موفق به آزادسازی مسیر و در نهایت اجرای این پروژه شدیم.
وی بیان کرد: این پروژهها به زندگی مردم و رفاه و آسایش آنها کمک میکند و تصمیمات ما با توجه به درخواستهای مردمی اتخاذ شده است.
فراشاییان با ابراز امیدواری نسبت به آینده منطقه ۷ خاطرنشان کرد: امروز حدود ۳۰ پروژه در این منطقه به بهرهبرداری رسید و پروژههای متعددی نیز در حال اجرا هستند و قطعاً با همکاری مردم عزیز میتوانیم به بهبود زیرساختهای شهری و زندگی همشهریان ادامه دهیم.
گفتنی است، افتتاح مجموعه پروژههای عمرانی، خدماتی و بازآفرینی در منطقه ۷ شیراز بخشی از روند مستمر توسعه شهری در این کلانشهر به شمار میرود؛ روندی که با تمرکز بر ارتقای زیرساختها، بهسازی بافتهای قدیمی و توجه ویژه به محلات کمبرخوردار در پی تقویت عدالت شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.