صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار ابلنا،در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر تخریب زیرساخت‌های کشور از جمله شبکه ریلی، اظهار کرد: بیش از یک ماه است که مردم شبانه‌روز در صحنه و خیابان‌ها حضور دارند و هر روز بر این انسجام افزوده می‌شود.

وی افزود: نا امیدی دشمن از مردم و ناکامی در جبهه نظامی موجب شد تا آمریکا به سمت تهدید زیرساخت‌ها متمایل شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقتدار دفاعی کشور تصریح کرد: لفاظی‌های افرادی مانند ترامپِ قمارباز که از زبان انسانی و ادب بی‌بهره‌اند، ناشی از این توهم است که مردم ما از تهدیدات می‌ترسند و غافل از اینکه مردم محکم‌تر از گذشته پشت نظام ایستاده‌اند،و هرگز میدان را خالی نخواهند کرد.

وی در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای حفاظت و نگهداری از زیرساخت‌های ارتباطی کشور اعم از راه‌آهن، فرودگاه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: ما ۴۷ سال است که در شرایط تحریم قرار داریم و در تمام این سال‌ها، زیرساخت‌های حیاتی کشور با تکیه بر تکنولوژی و تخصص بومی ساخته، تعمیر و نگهداری شده‌اند.

بدری با تاکید بر توانمندی مهندسان داخلی افزود: متخصصان بومی برای بازسازی خطوط ریلی آسیب دیده کشور آمادگی لازم را دارند و تمهیدات لازم جهت بازسازی خطوط آسیب دیده اندیشیده شده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن زیرساخت‌ها به‌ویژه خطوط ریلی بازسازی شده و به چرخه بهره‌برداری و خدمت‌رسانی بازگردانده شود تا مشکل خاصی برای کشور پیش نیاید.

