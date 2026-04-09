در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
متخصصان بومی برای بازسازی خطوط ریلی آسیب دیده کشور آمادگی لازم را دارند
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت:متخصصان بومی، آمادگی کاملی دارند تا در سریعترین زمان ممکن زیرساختها بهویژه خطوط ریلی را بازسازی کرده و به چرخه بهرهبرداری و خدمترسانی بازگردانند تا مشکل خاصی برای کشور پیش نیاید.
صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار ابلنا،در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر تخریب زیرساختهای کشور از جمله شبکه ریلی، اظهار کرد: بیش از یک ماه است که مردم شبانهروز در صحنه و خیابانها حضور دارند و هر روز بر این انسجام افزوده میشود.
وی افزود: نا امیدی دشمن از مردم و ناکامی در جبهه نظامی موجب شد تا آمریکا به سمت تهدید زیرساختها متمایل شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقتدار دفاعی کشور تصریح کرد: لفاظیهای افرادی مانند ترامپِ قمارباز که از زبان انسانی و ادب بیبهرهاند، ناشی از این توهم است که مردم ما از تهدیدات میترسند و غافل از اینکه مردم محکمتر از گذشته پشت نظام ایستادهاند،و هرگز میدان را خالی نخواهند کرد.
وی در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای حفاظت و نگهداری از زیرساختهای ارتباطی کشور اعم از راهآهن، فرودگاهها، جادهها و پلها در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: ما ۴۷ سال است که در شرایط تحریم قرار داریم و در تمام این سالها، زیرساختهای حیاتی کشور با تکیه بر تکنولوژی و تخصص بومی ساخته، تعمیر و نگهداری شدهاند.
بدری با تاکید بر توانمندی مهندسان داخلی افزود: متخصصان بومی برای بازسازی خطوط ریلی آسیب دیده کشور آمادگی لازم را دارند و تمهیدات لازم جهت بازسازی خطوط آسیب دیده اندیشیده شده است تا در سریعترین زمان ممکن زیرساختها بهویژه خطوط ریلی بازسازی شده و به چرخه بهرهبرداری و خدمترسانی بازگردانده شود تا مشکل خاصی برای کشور پیش نیاید.