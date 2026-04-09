در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

متخصصان بومی برای بازسازی خطوط ریلی آسیب دیده کشور آمادگی لازم را دارند

متخصصان بومی برای بازسازی خطوط ریلی آسیب دیده کشور آمادگی لازم را دارند
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت:متخصصان بومی، آمادگی کاملی دارند تا در سریع‌ترین زمان ممکن زیرساخت‌ها به‌ویژه خطوط ریلی را بازسازی کرده و به چرخه بهره‌برداری و خدمت‌رسانی بازگردانند تا مشکل خاصی برای کشور پیش نیاید.

 صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار ابلنا،در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر تخریب زیرساخت‌های کشور از جمله شبکه ریلی، اظهار کرد: بیش از یک ماه است که مردم شبانه‌روز در صحنه و خیابان‌ها حضور دارند و هر روز بر این انسجام افزوده می‌شود.

وی افزود: نا امیدی دشمن از مردم و ناکامی در جبهه نظامی موجب شد تا آمریکا  به سمت تهدید زیرساخت‌ها متمایل شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقتدار دفاعی کشور تصریح کرد: لفاظی‌های افرادی مانند ترامپِ قمارباز که از زبان انسانی و ادب بی‌بهره‌اند، ناشی از این توهم است که مردم ما از تهدیدات می‌ترسند و غافل از اینکه مردم محکم‌تر از گذشته پشت نظام ایستاده‌اند،و هرگز میدان را خالی نخواهند کرد.

وی  در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای حفاظت و نگهداری از زیرساخت‌های ارتباطی کشور اعم از راه‌آهن، فرودگاه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: ما ۴۷ سال است که در شرایط تحریم قرار داریم و در تمام این سال‌ها، زیرساخت‌های حیاتی کشور با تکیه بر تکنولوژی و تخصص بومی ساخته، تعمیر و نگهداری شده‌اند.

بدری با تاکید بر توانمندی مهندسان داخلی افزود: متخصصان بومی برای بازسازی خطوط ریلی آسیب دیده کشور آمادگی لازم را دارند و تمهیدات لازم جهت بازسازی خطوط آسیب دیده اندیشیده شده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن زیرساخت‌ها به‌ویژه خطوط ریلی  بازسازی شده و به چرخه بهره‌برداری و خدمت‌رسانی بازگردانده شود تا مشکل خاصی برای کشور پیش نیاید.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
