رئیس پلیس راه قزوین:

واژگونی پراید در آزادراه قزوین-زنجان 2 کشته برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر 41 آزادراه قزوین-زنجان و کشته شدن دو سرنشین آن شامل یک جوان 23 ساله و پسربچه 1.5 ساله خبر داد.

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: متأسفانه ساعت 4 بامداد امروز یک خودروی پراید با پلاک ایران-91 که از سمت اردبیل به تهران در حال حرکت بوده، در کیلومتر 41 آزادراه قزوین-زنجان در محدوده پل دولت‌آباد به دلیل خروج از جاده ناشی از خواب‌آلودگی راننده واژگون می‌شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه در این حادثه رانندگی پسربچه 1.5 ساله و جوان 23 ساله‌ای در دم جان خودشان را از دست می‌دهند و راننده و سرنشین دیگر مصدوم شده و به مراکز درمانی منتقل می‌شوند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین با بیان اینکه علت اصلی این تصادف عدم توجه راننده جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی بوده است، گفت: توصیه ما این است که هیچ راهکاری برای مقابله با حوادث ناشی از خستگی جز استراحت کوتاه‌مدت وجود ندارد.

تقی‌خانی افزود: باورهای اشتباهی مانند زیاد کردن صدای ضبط، نوشیدن چای، پایین آوردن شیشه خودرو و صحبت کردن با بغل دستی راهگشا نیست و تنها راهکار استراحت کوتاه‌مدت در محل امن و ترجیحاً در مجتمع خدمات رفاهی است.

وی ادامه داد: برابر تحقیقات انجام‌شده قبل از اینکه چشم‌ها به خواب برود، مغز می‌خوابد و وقتی مغز خوابید، واکنش متناسب با وضعیت را نشان می‌دهد و راننده ممکن است خطر را به ظاهر ببیند، ولی نمی‌تواند واکنش نشان دهد.

