به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید از پروژه مسکن ملی 8100 واحدی اراک در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: هم‌اکنون هر 4 طرح بزرگ تقسیم‌بندی شده در این مجموعه فعال هستند و هیچ مشکلی در تأمین مصالح وجود ندارد.

وی به تعهد پیمانکاران برای تکمیل اسکلت مابقی واحدهای این پروژه تا پایان شهریور ماه اشاره کرده و ادامه داد: در نشستی با مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی مرتبط نسبت به برقراری انشعابات و خدمات زیربنایی و ساخت و بهره‌برداری مدرسه برنامه‌ریزی شد.

استاندار مرکزی به مهمترین چالشی که در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن پیش روی استان قرار دارد اشاره کرده و اظهار داشت: مهمترین چالش تکمیل پروژه مسکن ملی 8100 واحدی اراک، تأمین آورده متقاضیان است که متأسفانه بخشی از این آورده‌ها تأمین نشده است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از متقاضیان با وجود اعلام مبلغ از طریق پیامک، آورده خود را تا اسفند ماه تکمیل نکرده‌اند. اداره‌کل راه‌وشهرسازی مهلت را تا 25 فروردین تمدید کرده، اما افرادی که واریز خود را کامل نکنند قطعاً نمی‌توانند واحد خود را تحویل بگیرند.

وی نسبت به گرانی و کمبود مصالح ساختمانی همانند سیمان و فولاد در کشور هشدار داده و در این خصوص بیان داشت: برای اینکه شرمنده متقاضیان نشویم و پروژه متوقف نشود، ناگزیر باید افرادی که آورده خود را به حداقل نرسانده‌اند، حذف و متقاضیان جدید جایگزین شوند.

استاندار مرکزی تأکید کرد: هر فردی که آورده بیشتر و زودتری واریز کند، امتیاز بیشتری برای اولویت انتخاب واحد خواهد داشت. فردی که زودتر و بیشتر آورده خود را واریز کند، واحد باارزش‌تری دریافت می‌کند. پیشنهاد می‌شود افراد توانمند بیش از مبلغ اعلام شده نیز واریز کنند.

زندیه‌وکیلی ابراز داشت: هم‌اکنون تمامی پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان از جمله شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران و همچنین پروژه‌های شهرستان‌ها فعال هستند. به جز 2 روز تعطیلات نوروز، پروژه‌های مسکن فعال بوده و همچنان شاهد فعالیت آنها هستیم.

