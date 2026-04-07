مدیرکل بنیاد شهید استان خبر داد:

شهادت 81 شهروند استان مرکزی در جنگ رمضان

کد خبر : 1770600
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی به تعداد شهدای استان در جنگ رمضان اشاره کرده و در این خصوص گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون و در پی حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، 81 نفر از شهروندان این استان به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، رضا ربیعی به انجام فرایندهای شناسایی و ثبت اطلاعات شهدا اشاره داشته و در این رابطه افزود: تمام اقدامات قانونی و اداری مرتبط با شهدا انجام شده و پرونده‌ها تکمیل شده است. در این راستا تمام شهدای استان احراز هویت شده‌اند و برای هر یک از آنان پرونده مستند تشکیل شده است.

وی به فرایند خاکسپاری شهدای جنگ رمضان در داخل و خارج از استان اشاره کرده و ادامه داد: از مجموع 81 شهید استان مرکزی در حمله تجاوزکارانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، 71 شهید در نقاط مختلف این استان به خاک سپرده شدند و 10 شهید نیز در خارج از استان آرام گرفته‌اند.

