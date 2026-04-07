خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطعی برق بخش شرقی شهرستان کرج و مناطقی از شهرستان‌ فردیس/ تا دقایقی دیگر خاموشی به طور کامل برطرف می‌شود

کد خبر : 1770589
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های راهبری و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به محل اصابت پرتابه به خطوط انتقال برق، پست برق توحید در کرج اعزام شده و در حال عملیات جهت رفع خاموشی هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، ساعاتی پیش در اثر اصابت پرتابه به خطوط انتقال برق، پست برق توحید از مدار خارج و بخش شرقی شهرستان کرج و مناطقی از شهرستان‌ فردیس دچار قطع برق شد.

په دنبال قطعی برق ناشی از حملات امروز، شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تلاش تیم‌های راهبری و عملیاتی واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در مانور شبکه، برق ٨٠ درصد از مناطق آسیب دیده وصل شد و تا دقایقی دیگر خاموشی به طور کامل برطرف می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از شهروندان محترم درخواست می‌گردد آرامش خود را حفظ و در مصرف برق صرفه جویی کنند. همچنین لوازم برقی را از پریز برق جدا کنید تا در زمان وصل برق یا نوسان احتمالی دچار آسیب نشوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار