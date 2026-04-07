به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، ساعاتی پیش در اثر اصابت پرتابه به خطوط انتقال برق، پست برق توحید از مدار خارج و بخش شرقی شهرستان کرج و مناطقی از شهرستان‌ فردیس دچار قطع برق شد.

تیم‌های راهبری و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به محل اعزام و در حال عملیات جهت رفع خاموشی هستند.

په دنبال قطعی برق ناشی از حملات امروز، شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تلاش تیم‌های راهبری و عملیاتی واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در مانور شبکه، برق ٨٠ درصد از مناطق آسیب دیده وصل شد و تا دقایقی دیگر خاموشی به طور کامل برطرف می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از شهروندان محترم درخواست می‌گردد آرامش خود را حفظ و در مصرف برق صرفه جویی کنند. همچنین لوازم برقی را از پریز برق جدا کنید تا در زمان وصل برق یا نوسان احتمالی دچار آسیب نشوند.

انتهای پیام/