معاون سیاسی استانداری خبر داد:
حمله موشکی دشمنان به منطقهای خارج از محدوده شهری در استان قم
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: ساعتی پیش منطقهای خارج از محدوده شهری قم در این استان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حادثه تروریستی خسارت جانی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری افزود: حمله دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در منطقهای خارج از محدوده شهری قم اتفاق افتاده است. بر اساس گزارشها این حمله خسارت جانی در پی نداشته است.
وی به نحوه اطلاعرسانی در رابطه با این حادثه تروریستی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: جزئیات بیشتر در خصوص این حمله تروریستی و میزان خسارات وارد شده احتمالی، متعاقباً اعلام خواهد شد.