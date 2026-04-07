فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری عامل فروش گسترده VPN در استان کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان به دستگیری عامل فروش VPN در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: عامل فروش گسترده و سازمان‌یافته VPN در سطح چندین استان شناسایی و دستگیر شد و فعالیت‌های غیرقانونی و تهدیدآفرین این متهم به نقطه پایان رسید.

به گزارش ایلنا، سردار جلیل موقوفه‌یی افزود: در اجرای سلسله اقدام‌های اطلاعاتی هدفمند و تخصصی، یکی از عوامل فعال در فروش گسترده VPN و ایجاد دسترسی‌های غیرمجاز به شبکه‌های اجتماعی در کل کشور و همچنین تسهیل ارتباط با شبکه‌های معاند، دستگیر شد.

وی ادامه داد: این فرد تاکنون به فروش VPN به بیش از 300 نفر عمده فروش دارای زیر شاخه‌های متعدد در استان‌های مختلف اعتراف کرده است. دیگر فعالیت‌های این متهم تراکنش 20 میلیارد ریالی از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون در نتیجه فروش VPN بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار داشت: سایر فعالیت‌های این متهم در حال بررسی‌های تکمیلی و نهایی است. پلیس در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی، با اقدامات مجرمانه در حوزه فضای مجازی برخورد قاطع و مستمر خواهد داشت.

