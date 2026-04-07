احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شهرضا
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده تا ظهر امروز سه شنبه در شهرضا واقع در استان اصفهان و برخی روستاهای این شهرستان وجود دارد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان روز سهشنبه در پیامی اعلام کرد: به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونیستی در شهرضا و روستاهای اطراف، احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (سه شنبه) ۱۸ فروردین ماه از ساعت ۱۰ صبح تا حوالی ظهر وجود خواهد داشت.
در این پیام تاکید شده است با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.