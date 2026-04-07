معاون استاندار لرستان؛
مردم در بازسازی واحدهای آسیب دیده جنگ مشارکت کنند
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: از ظرفیت دانشگاهها برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از جنگ استفاده می شود.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی در پنجمین جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ، اظهار کرد: در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ و مقرر شد از ظرفیت دانشگاههای استان لرستان بهویژه در حوزه رشته عمران و سازه برای مقاومسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده استفاده شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد از ظرفیت نظام مهندسی و شرکتهای حقوقی برای مشارکت در طراحی و نظارت ساختمانهای نیازمند نوسازی استفاده گردد و نظام مهندسی تا پایان هفته جاری لیست مهندسین و شرکتها را اعلام کند.
مجیدی تصریح کرد: تصمیم گرفته شد با مشارکت بنیاد علوی، بنیاد برکت و اداره کل صمت استان در خصوص واحدهای تجاری اسیب دیده جلساتی برگزار و موضوع تسهیلات واحدهای تجاری تعیین تکلیف شود.
معاون استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در خصوص جلب مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت سمنها، اصناف، پزشکان و سایر علاقهمندان به کار خیر، به ویژه برای تأمین تجهیزات و لوازم منزل واحدهای مسکونی آسیبدیده، جلساتی تشکیل خواهد شد تا از ظرفیت این عزیزان استفاده لازم به عمل آید.
وی ادامهداد: کمیته خیرین آماده دریافت کمکهای مردم شریف استان و خیرین برای تکمیل و ساخت و تجهیز واحدهای مسکونی میباشد.