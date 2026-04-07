10 شهید؛ افزایش شمار شهدای حمله تروریستی به منطقه هنرستان شهر قم

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به خدمات ارائه شده اشاره داشته و افزود: تیم‌های امداد و نجات عملیات جست‌وجو و آواربرداری را به پایان رسانده‌اند. عوامل دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در راستای برقراری دوباره انشعابات آب، برق و گاز، در حال انجام اقدامات لازم هستند.

وی به زمان وقوع این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: این حمله ترویستی از سوی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی حوالی ساعت یک بامداد روز دوشنبه 17 فروردین ماه رخ داد و یک منطقه مسکونی در محدوده بلوار هنرستان هدف حمله موشکی دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم به خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی منطقه هنرستان اشاره کرده و اظهار داشت: در این حادثه تروریستی 9 واحد مسکونی به صورت کامل تخریب شده و 40 واحد مسکونی دیگر نیز به شدت آسیب دید و دچار خسارت شد.

حیدری تصریح کرد: در این حادثه تروریستی نزدیک به 100 واحد مسکونی دیگر، علاوه بر آسیب‌های کلی، دچار شکستگی شیشه‌ها و خسارات جزئی شده‌اند. همچنین در این حادثه متأسفانه تعدادی از خودروها و موتورسیکلت‌های شهروندان نیز به شدت آسیب دیده‌اند.

انتهای پیام/