معاون سیاسی استانداری خبر داد:

10 شهید؛ افزایش شمار شهدای حمله تروریستی به منطقه هنرستان شهر قم

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: شمار شهدای حمله تجاوزکارانه بامداد دوشنبه 17 فروردین ماه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در منطقه مسکونی هنرستان شهر قم به 10 نفر رسید. تعداد مجروحان این حادثه تروریستی نیز 19 نفر گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به خدمات ارائه شده اشاره داشته و افزود: تیم‌های امداد و نجات عملیات جست‌وجو و آواربرداری را به پایان رسانده‌اند. عوامل دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در راستای برقراری دوباره انشعابات آب، برق و گاز، در حال انجام اقدامات لازم هستند.

وی به زمان وقوع این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: این حمله ترویستی از سوی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی حوالی ساعت یک بامداد روز دوشنبه 17 فروردین ماه رخ داد و یک منطقه مسکونی در محدوده بلوار هنرستان هدف حمله موشکی دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم به خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی منطقه هنرستان اشاره کرده و اظهار داشت: در این حادثه تروریستی 9 واحد مسکونی به صورت کامل تخریب شده و 40 واحد مسکونی دیگر نیز به شدت آسیب دید و دچار خسارت شد.

حیدری تصریح کرد: در این حادثه تروریستی نزدیک به 100 واحد مسکونی دیگر، علاوه بر آسیب‌های کلی، دچار شکستگی شیشه‌ها و خسارات جزئی شده‌اند. همچنین در این حادثه متأسفانه تعدادی از خودروها و موتورسیکلت‌های شهروندان نیز به شدت آسیب دیده‌اند.

