سرپرست اورژانس شهرستان ساوه خبر داد:

یک کشته و 3 مصدوم حاصل حادثه رانندگی در اتوبان ساوه - همدان

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به وقوع حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص گفت: وقوع سانحه رانندگی میان 2 خودرو در اتوبان ساوه - همدان حد فاصل غرق‌آباد منجر به فوت یک نفر و مصدومیت 3 سرنشین شد.

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به اقدامات انجام شده در این حادثه رانندگی اشاره داشته و در این رابطه افزود: در پی اعلام وقوع تصادف 2 خودروی پژو و رنو در اتوبان ساوه - همدان 10 کیلومتر مانده به غرق‌آباد به واحد دیسپچ اورژانس، 3 تیم‌ عملیاتی از سیلیجرد و غرق‌آباد و کیلومتر 84، به محل حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت مصدومان حادثه اشاره کرده و ادامه داد: این سانحه رانندگی یک فوتی و 3 مصدوم برجای گذاشت. هر 3 مصدوم این حادثه رانندگی پس از انجام اقدامات فوری پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت توسط کارشناسان اورژانس 115 جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس شهرستان منتقل شدند.

اخبار مرتبط
