به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور امشب در جلسه ستاد انتخابات استان با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های ارتباطی و اجتماعی برای افزایش مشارکت مردم، گفت: بهره‌گیری از تمامی تریبون‌های عمومی و خصوصی در راستای تشویق مردم به حضور در انتخابات در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: مشارکت مردم در انتخابات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در شرایط کنونی، حضور گسترده مردم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت انسجام ملی داشته باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان با تشریح آخرین آمارهای مرتبط با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان افزود: انتخابات در 705 روستا و 28 شهر برگزار خواهد شد که نشان‌دهنده گستردگی این رویداد در سطح استان است.

احمدپور ادامه داد: در حوزه روستایی، بیش از 4600 نفر نامزد برای حضور در رقابت‌ شوراهای اسلامی حضور دارند و در حوزه شهری نیز حدود 1120 نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی شهرها با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی همچنین از پیش‌بینی بیش از 1100 شعبه اخذ رأی در سطح استان خبر داد و گفت: در این شعب حدود 1300 صندوق رأی‌گیری مستقر خواهد شد تا فرآیند اخذ رأی از مردم با سهولت و دقت انجام شود.

