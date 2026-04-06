دستگیری ۱۷ مزدور آمریکایی صهیونی در آذربایجان غربی

اداره‌کل اطلاعات آذربایجان‌غربی اعلام کرد: ۱۷ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی صهیونی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه که روز دوشنبه صادر شده، آمده است: طی رصدهای اطلاعاتی، یکی از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی در شهر بوکان که اطلاعات مربوط به برخی تاسیسات نظامی و دفاعی کشور را به یک سرپل مستقر در آمریکا ارسال می‌کرد، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شد؛ علاوه بر آن، این جاسوس وطن‌فروش‌ اقدام به ارسال مختصات محل استقرار نیروهای نظامی و انتظامی شهر ارومیه به دشمن خبیث صهیونی کرده بود.

در ادامه این اطلاعیه اظهار شده است: چهار نفر از مزدوران گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب در شهرستان بوکان که مترصد اقدام عملیات تروریستی بودند، نیز شناسایی و دستگیر شدند.

در این اطلاعیه با اشاره به شناسایی و دستگیری سه مزدور در شهرهای ارومیه و چایپاره هنگام تصویربرداری از اماکن حساس نظامی و زیرساختی برای ارسال به دشمن آمریکایی-صهیونی، اضافه شده است: دو نفر از مزدوران ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) نیز که از طریق ارتباط نرم افزاری با جاسوس-خبرنگاران این شبکه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حساس نظامی و امنیتی استان به دشمن می‌کردند، دستگیر شدند.

اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی از رصد، شناسایی و دستگیری ۶ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی که در فضای مجازی اقدام تبلیغی به حمایت ازدشمن متجاوز می‌کردند، خبر داده و آورده است: برخی از متهمان دستگیر شده، دارای وابستگی به گروهک‌های تجزیه‌طلب هستند.

در این اطلاعیه همچنین از شناسایی و دستگیری عامل نقل و انتقال عناصر داعشی به داخل کشور نیز خبر داده شده است.

انتهای پیام/
