معاون سیاسی خبر داد:
رهگیری و انهدام یک فروند موشک کروز در آسمان استان همدان
معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان به رهگیری و انهدام یک فروند موشک در آسمان استان اشاره کرده و گفت: یک فروند موشک کروز متعلق به دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی در آسمان این استان رهگیری و منهدم شد.
به گزارش ایلنا، حمزه امرایی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: این موشک کروز از سوی سامانه پدافند هوایی غرب کشور مورد اصابت قرار گرفته است. این موشک پس از اصابت آتش پدافند سرنگون و منهدم شد.