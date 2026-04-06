همدان ۱۷ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۲:۰۹

معاون سیاسی خبر داد:

رهگیری و انهدام یک فروند موشک کروز در آسمان استان همدان

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان به رهگیری و انهدام یک فروند موشک در آسمان استان اشاره کرده و گفت: یک فروند موشک کروز متعلق به دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی در آسمان این استان رهگیری و منهدم شد.