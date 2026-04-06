به گزارش ایلنا، علی بابایی‌کارنامی در اولین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در سال جاری با قدردانی از تلاش‌های مسئولان اظهار کرد: رئیس‌جمهور و رئیس مجلس با ایجاد هماهنگی و وفاق، مأموریت‌ها را به‌درستی تقسیم کرده‌اند و این همدلی منجر به پیشبرد بهتر امور در شرایط حساس کنونی شده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای افزود: برخی کشورها با هزینه‌های سنگین نظامی به دنبال اهدافی هستند که تناسبی با واقعیت‌های منطقه ندارد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و انسجام ملی، مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در شرایط خاص کشور تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی، حمایت از جبهه مقاومت و توجه به منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی هستیم.

بابایی‌کارنامی با اشاره به جایگاه مردم در نظام اسلامی گفت: مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و هیچ‌گونه نگاه مالکیتی نسبت به مسئولیت‌ها نداشته باشند، چرا که اساس نظام بر خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان است.

وی در ادامه به نقش جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: کارگران از مهم‌ترین ارکان تولید و اقتصاد کشور هستند و در تمامی مقاطع، از جمله شرایط بحرانی، نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند.

نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تلاش برای تطبیق دستمزدها با نرخ تورم، از جمله موضوعاتی است که با جدیت در حال پیگیری است تا رضایت جامعه کارگری تأمین شود.

وی همچنین به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و افزود: با وجود اختلاف‌نظرها، این طرح در مجموع توانسته بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد و در استان مازندران نیز با توجه به حضور گسترده مسافران، به‌خوبی اجرا شد.

بابایی‌کارنامی با قدردانی از عملکرد مسئولان استانی در مدیریت بازار گفت: با وجود حضور بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیون مسافر در مازندران، تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل انجام شد که نشان‌دهنده مدیریت مناسب در حوزه اقتصادی و رفاهی استان است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از کارگران در شرایط خاص افزود: باید تدابیری اتخاذ شود تا حتی در شرایط بحرانی نیز امنیت شغلی و معیشت کارگران دچار آسیب نشود و هیچ کارگری بدون حمایت رها نشود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی به وضعیت تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این سازمان در روزهای سخت کشور عملکرد قابل قبولی داشته و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت‌های اجتماعی گفت: افزایش مستمری‌ها و همچنین رشد قابل توجه حق پرستاری از جمله اقدامات مهمی بوده که در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شده است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس در ادامه بر ضرورت ارتباط مؤثر با مردم تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی، پاسخگوی مطالبات مردم باشند و در جهت ارائه خدمات بهتر تلاش کنند.

بابایی‌کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه به واحدهای بزرگ تولیدی در استان اشاره کرد و گفت: شناسایی و حمایت از واحدهای صنعتی بزرگ و استراتژیک باید در دستور کار قرار گیرد و با برگزاری جلسات تخصصی، موانع پیش‌روی آن‌ها برطرف شود.

وی با تأکید بر همدلی میان نمایندگان استان افزود: همه نمایندگان مازندران در مسیر خدمت به مردم و توسعه استان هم‌نظر و همراه هستند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌ها و مسئولان خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ما، خدمت به مردم و بهبود شرایط کشور است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

