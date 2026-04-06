دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران عنوان کرد:
امنیت شغلی؛ مطالبه فوری جامعه کارگری
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان، گفت: با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق حداقلبگیران، همچنان فاصله معناداری میان دستمزدها و نرخ واقعی تورم وجود دارد و معیشت کارگران با چالشهای جدی روبهرو است.
به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی در اولین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در سال جاری با قدردانی از تصمیمگیران حوزه کار و دستمزد اظهار کرد: به عنوان نماینده جامعه کارگری و بازنشستگان، از اعضای شورای عالی کار، کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس مجلس، رئیسجمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بهدلیل تلاش برای افزایش دستمزدها تشکر میکنم، چرا که این اقدام تا حدودی توانست بارقهای از امید در میان کارگران ایجاد کند.
وی با اشاره به موضوع سهجانبهگرایی در تعیین دستمزدها افزود: یکی از نکات مثبت امسال، تقویت رویکرد سهجانبهگرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان بود که در دولت فعلی نسبت به گذشته نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق منویات رهبری و اصول انقلاب ارزیابی میشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین با انتقاد از تأخیر در ابلاغ برخی مصوبات مزدی گفت: با وجود اعلام برخی تصمیمات در شورای عالی کار، هنوز ابلاغ رسمی آنها انجام نشده که لازم است مسئولان مربوطه در این زمینه شفافسازی و تسریع کنند.
دریابیگی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور و حمایت جامعه کارگری از نظام، تصریح کرد: با وجود مشکلات معیشتی، کوچک شدن سفرهها و فشارهای اقتصادی، جامعه کارگری همچنان پای کار نظام، جبهه و ارزشهای انقلاب ایستاده و در شرایط جنگی نیز از تمام توان خود برای حمایت از کشور استفاده میکند.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته کارگر گفت: برنامههای این هفته در شرایط خاص کشور و با محوریت حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی، وحدت و انسجام ملی برگزار خواهد شد و جلسات متعددی در این زمینه در سطح استان برگزار شده و ادامه خواهد داشت.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران یکی از مهمترین مطالبات کارگران را امنیت شغلی دانست و افزود: نبود امنیت شغلی و وجود تبعیض در برخی دستگاهها، از جمله مشکلات جدی جامعه کارگری است که باید در اولویت رسیدگی مسئولان قرار گیرد.
دریابیگی با تأکید بر اهمیت معیشت کارگران و بازنشستگان ادامه داد: اگرچه در سال جاری اقداماتی در حوزه بهبود وضعیت بازنشستگان صورت گرفته، اما همچنان دولت بدهیهایی به سازمان تأمین اجتماعی دارد که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به موضوع درمان رایگان گفت: این موضوع از جمله حقوق اساسی مردم و از دستاوردهای مهم انقلاب است، اما متأسفانه در برخی مراکز درمانی بهدرستی اجرا نمیشود و حتی در مواردی شاهد دریافت مبالغ غیرمتعارف از بیماران هستیم.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: حمایت از این سازمان به معنای حمایت از عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی است و همه مسئولان باید در این مسیر گام بردارند.