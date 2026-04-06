خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قم خبر داد:

تخریب کامل 9 واحد مسکونی بر اثر حمله بامداد امروز دشمنان به شهر قم / آسیب شدید 40 واحد مسکونی دیگر

کد خبر : 1770190
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قم گفت: در پی حمله تروریستی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به شهر قم در بامداد امروز دوشنبه 17 فروردین ماه، کامل 9 واحد مسکونی به صورت کامل تخریب شده و 40 واحد مسکونی دیگر نیز به شدت آسیب دید و دچار خسارت شد. در این راستا عملیات امدادرسانی، نجات و بازسازی بلافاصله آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، اکبر بهنام‌جو به دیگر خسارت‌های وارد شده در این حمله تروریستی اشاره داشته و افزود: همچنین نزدیک به 100 واحد دیگر، علاوه بر آسیب‌های کلی، دچار شکستگی شیشه‌ها و خسارات جزئی شده‌اند. همچنین در این حادثه تروریستی متأسفانه تعدادی از خودروها و موتورسیکلت‌های شهروندان نیز آسیب دیده‌اند.

وی ادامه داد: در این حادثه تروریستی 9 نفر از شهروندان استان قم شهید شده و 19 نفر از شهروندان استان نیز مجروح شده‌اند. از همان ساعات اولیه وقوح این حمله، اقدامات امدادرسانی و نجات آغاز شد و 19 نفر مجروح به بیمارستان منتقل شدند. از این تعداد 9 نفر بستری شده و 10 نفر نیز به صورت سرپایی مرخص شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار